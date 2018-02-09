4.8
4.8

Свадьба Валентины

, 2018
La Boda de Valentina
Мексика / мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Мексиканка Валентина живет в Америке, и она очень довольна своей жизнью. Когда ее парень Джейсон делает ей предложение, это одновременно и радует, и пугает Валентину. Ее страх вызван тем, что Валентине предстоит познакомить уравновешенного американца Джейсона со своей мексиканской семьей — шумной, многочисленной и очень разношерстной семейкой, известной на всю Мексику своими выходками. Состоится ли свадьба Валентины после такого знакомства?

В ролях

Кейт Вернон
Райан Карнес
Омар Чапарро
Тони Далтон
Маримар Вега
Кристиан Таппан
Режиссер Марко Поло Констандс
Сценарист Бето Гомес, Сантьяго Лимон, Issa López
Композитор Rodrigo Dávila, Fernando Escalante
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 февраля 2018
Дата выхода
9 февраля 2018 Мексика
9 февраля 2018 США
MPAA R
Бюджет 47 900 000 MXN
Сборы в мире $11 021 794
Производство Filmadora Nacional, Filmadora, HLP+Partners
Другие названия
La Boda de Valentina, Valentina's Wedding, Свадьба Валентины, 瓦伦蒂娜的婚礼

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

