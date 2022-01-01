Мама, я задыхаюсь. Это мой последний фильм о тебе, 2018

Женщина с деревянным крестом на спине пересекает пустынные и многолюдные улицы африканского города. За ней следуют продавцы, нищие и прохожие, возмущенные, жалосливые и любопытные взгляды. Параллельно с ней, среди стада овец, ягненок перебегает путь из далеких гор в сердце города и оказывается на плече мясника. В то же время, под палящим солнцем в доме без крыши женщина постоянно вяжет одежду, разматывая нитки с лица своего сына."Мама, я задыхаюсь. Это мой последний фильм о тебе»- символическое социально-политическое путешествие общества, объединяющего религию, идентичность и коллективную память. "Я видел в тебе то, что видели они, мама. Ты заслужила свою войну".