Смерть нации
Награды и номинации фильма Смерть нации
Награды и номинации фильма Смерть нации 2018
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Золотая малина 2019
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
