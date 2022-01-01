Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленькая мисс Дулиттл Маленькая мисс Дулиттл
Киноафиша Фильмы Маленькая мисс Дулиттл Отзывы о фильме «Маленькая мисс Дулиттл»
Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer Маленькая мисс Дулиттл 2018 / Германия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Маленькая мисс Дулиттл»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

11-летняя Лили (Малу Ляйхер) понимает язык животных, но этот волшебный дар приносит ее семье сплошные неприятности: мама и папа девочки вынуждены постоянно переезжать с места на место. С поисками новых друзей у Лили тоже возникают проблемы. Другие дети считают ее странной и не принимают в свою компанию. Единственный, с кем она может поговорить по душам, — это ее верный пес Бонсай. После очередной проделки героиня обещает родителям отказаться от общения с мохнатыми и хвостатыми. Но…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Приложение киноафиши