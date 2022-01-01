Наша рецензия

11-летняя Лили (Малу Ляйхер) понимает язык животных, но этот волшебный дар приносит ее семье сплошные неприятности: мама и папа девочки вынуждены постоянно переезжать с места на место. С поисками новых друзей у Лили тоже возникают проблемы. Другие дети считают ее странной и не принимают в свою компанию. Единственный, с кем она может поговорить по душам, — это ее верный пес Бонсай. После очередной проделки героиня обещает родителям отказаться от общения с мохнатыми и хвостатыми. Но…