Страна Великобритания / Камбоджа

Продолжительность 2 часа 6 минут

Год выпуска 2016

Премьера в мире 3 мая 2017

Сборы в мире $19 405

Производство Dartmouth Films, Eye Steel Film, Little Ease Films

Другие названия

The Cause of Progress, A Cambodian Spring, 柬埔寨之春, Kambodzske jaro