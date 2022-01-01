Наша рецензия

Репортёр Элена Макмэхон посвятила свою жизнь расследованию военных конфликтов, разбираясь в причастности США к войнам в странах третьего мира. Этим героиня, разумеется, заслужила нелюбовь властей, и однажды её переводят на более спокойную работу — освещение президентских выборов. Но встреча с давно бросившим её отцом заставляет Элену ввязаться в неприятности. Оказывается, что его заработок связан с тем, чему долгие годы противостояла дочь. Ещё до премьеры фильм от Netflix, в котором…