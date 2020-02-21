«Последнее, чего он хотел»: Рецензия Киноафиши

Репортёр Элена Макмэхон посвятила свою жизнь расследованию военных конфликтов, разбираясь в причастности США к войнам в странах третьего мира. Этим героиня, разумеется, заслужила нелюбовь властей, и однажды её переводят на более спокойную работу — освещение президентских выборов. Но встреча с давно бросившим её отцом заставляет Элену ввязаться в неприятности. Оказывается, что его заработок связан с тем, чему долгие годы противостояла дочь.

Ещё до премьеры фильм от Netflix, в котором собрался по-настоящему звёздный состав, разругали западные критики. Причём многие, разумеется, позволили себе каламбуры, говоря, что картина — последнее, что захотят смотреть зрители.

Последнее, чего он хотел

Увы, приходится признать, что фильм и правда вышел очень нестройным. И в первую очередь потому, что режиссёр Ди Риис так толком и не разобралась, что она снимает. «Последнее, чего он хотел» заявлен как политический триллер, и всё вступление подводит к масштабным расследованиям и противостоянию с властями. Однако сюжет очень быстро переходит в обычную историю журналистки, попавшей в смертельную опасность и не знающей, как ей теперь выбраться из сложившейся ситуации.

Но как раз драматическая часть вышла удачной. В первую очередь из-за актёрского таланта Энн Хэтэуэй. В эпоху фильмов о сильных женщинах и историй смелых журналистов она показывает растерянную героиню, которая вроде бы и пытается взять дело в свои руки, но всё постоянно срывается, и ей приходится лишь плыть по течению, полагаясь на помощь новых знакомых. А уж кто из них какие цели преследует, остаётся только гадать.

Последнее, чего он хотел

Все остальные артисты здесь раскрылись слабо. Уиллем Дефо, как всегда, играет на полную, но времени у него не слишком много. С Беном Аффлеком и вовсе серьёзные проблемы — его персонаж очень важен, а толком рассказать о герое как-то забыли. Остальные же и вовсе появляются, чтобы выполнить необходимые для сюжета действия и исчезнуть навсегда. Хотя Тоби Джонс и здесь умудряется влюбить в себя буквально за несколько минут.

Но такой подход как раз возвращает к основной проблеме. Если бы Риис так и решила оставить сюжет простой драмой, картина, может, получилась бы не слишком яркой, но вполне цельной. Однако желание показать сложный клубок интриг и запутать зрителя делает действие слишком рваным. Причём флэшбеки, которые должны помогать вместе с героиней выстраивать логику, чаще только мешают, лишний раз отвлекая от происходящего. Авторам в определённый момент даже вроде бы удаётся заинтриговать зрителя, пообещав ему неожиданную и очень эмоциональную развязку. А потом всё это приводит к совершенно очевидному финалу, да ещё и поданному с необоснованным пафосом.

Последнее, чего он хотел

Приходится признать, что Риис взялась за слишком сложную для себя историю. Чтобы снять детективный триллер, да ещё и с политическим подтекстом, нужно уметь показать множество характеров и аккуратно сплести разные линии.

Но если воспринимать фильм именно как драму об обычном человеке, попавшем в окружение мерзавцев, то можно насладиться отличной игрой Энн Хэтэуэй и небольшими ролями тех, кто попадается ей на пути. Всё же «Последнее, чего он хотел» неплохо передаёт нездоровую привязанность героини к крайне неприятному отцу и сложности с дочерью.

Последнее, чего он хотел

К тому же картина очень достойная в визуальном плане. Тем более что предназначена она для домашнего просмотра и не попадает на большие экраны. Неплохо переданы потерянность и хаос. И даже динамичные сцены сняты без нарочитого глянца, как бы показывая не самую приятную прозу жизни. И это помогает привязаться к героине ещё больше.

И всё же остаётся грустное ощущение нераскрытого потенциала. Такую историю, да ещё и с отличным набором актёров, можно было рассказать намного более захватывающе. Жаль, что не вышло.

Алексей Хромов