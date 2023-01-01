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Канны 2018: Короткий метр
Канны 2018: Короткий метр, 2018: актеры и роли
Канны 2018: Короткий метр
2018 / Китай / Иран / США / Франция / Мексика / Италия
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Канны 2018: Короткий метр, 2018: актеры и роли
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Режиссер
Ариан Вазидафтари
Ариель Гатьеррез
Лаура Гарсия
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