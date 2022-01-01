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Йонас Кауфман: Под звездами
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Jonas Kaufmann: Under the Stars

Йонас Кауфман: Под звездами, 2018

2018 / Германия
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О фильме

Впечатляющий концерт Йонаса Кауфмана состоялся летом 2018 года в берлинском театре Вальдбюне под открытым небом. В тот вечер перед переполненным амфитеатром прозвучали великие произведения, составившие славу итальянской музыки. Зрителям посчастливилось увидеть незабываемое исполнение арий Верди и Пуччини, а также насладиться восхитительными хитами «Caruso», «Torna a Surriento», «Parla più piano» (тема из «Крестного отца») и «Volare». Поразительный талант Йонаса Кауфмана заворожил зрителей по всему миру. После успешного выступления артиста в России осенью этого года публика по достоинству оценит его сольную программу на больших экранах. Киноверсию концерта уже с восторгом приняли поклонники немецкого певца в Великобритании, Ирландии, Швеции, Дании, Канаде, Австралии, Испании и Франции. «Йонас Кауфман: Под звездами» подарит российским зрителям уникальную возможность насладиться высочайшим вокальным искусством в кинотеатрах по всей стране.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Хеннинг Кастен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Йонас Кауфман: Под звездами 1 постер
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