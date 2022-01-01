Йонас Кауфман: Под звездами, 2018

Впечатляющий концерт Йонаса Кауфмана состоялся летом 2018 года в берлинском театре Вальдбюне под открытым небом. В тот вечер перед переполненным амфитеатром прозвучали великие произведения, составившие славу итальянской музыки. Зрителям посчастливилось увидеть незабываемое исполнение арий Верди и Пуччини, а также насладиться восхитительными хитами «Caruso», «Torna a Surriento», «Parla più piano» (тема из «Крестного отца») и «Volare». Поразительный талант Йонаса Кауфмана заворожил зрителей по всему миру. После успешного выступления артиста в России осенью этого года публика по достоинству оценит его сольную программу на больших экранах. Киноверсию концерта уже с восторгом приняли поклонники немецкого певца в Великобритании, Ирландии, Швеции, Дании, Канаде, Австралии, Испании и Франции. «Йонас Кауфман: Под звездами» подарит российским зрителям уникальную возможность насладиться высочайшим вокальным искусством в кинотеатрах по всей стране.