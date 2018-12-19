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BTS: Love Yourself Tour in Seoul
Отзывы о фильме «BTS: Love Yourself Tour in Seoul»
BTS: Love Yourself Tour in Seoul
BTS: Love Yourself Tour in Seoul
2018 / Южная Корея
8.0
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Лена Пак
19 декабря 2018, 12:00
Оценка
Его будут показывать в Тобольске????????
19 декабря 2018, 12:00
0
0
Ответить
mariyanik003
22 декабря 2018, 13:55
Как купить билеты онлайн?
22 декабря 2018, 13:55
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
22 декабря 2018, 14:01
в ответ на сообщение
mariyanik003 от 22 декабря 2018, 13:55
Здравствуйте! Какой город вас интересует?
22 декабря 2018, 14:01
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
22 декабря 2018, 14:03
в ответ на сообщение
Лена Пак от 19 декабря 2018, 12:00
Доброе утро! Тобольска, к сожалению, пока нет в списке утверждённых городов.
22 декабря 2018, 14:03
0
0
Ответить
mariyanik003
22 декабря 2018, 14:08
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 22 декабря 2018, 14:01
Город Истра, Московская область
22 декабря 2018, 14:08
0
0
Ответить
valgerevelina115
22 декабря 2018, 15:09
А в "Галерея Синема" г. Пятигорск будут показывать?
22 декабря 2018, 15:09
0
0
Ответить
Olia Kolyadina
24 декабря 2018, 20:51
Его будут показывать в Изобильном!??????????
24 декабря 2018, 20:51
2
0
Ответить
btsbtsbts2018
25 декабря 2018, 12:09
Когда можно будет купить билет
25 декабря 2018, 12:09
0
0
Ответить
Даша Чернова
26 декабря 2018, 08:19
Можно ли приобрести билеты на этот концерт. Г. Стерлитамак. Еще открыта продажа и когда будет показ?
26 декабря 2018, 08:19
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 декабря 2018, 11:06
в ответ на сообщение
Даша Чернова от 26 декабря 2018, 08:19
Доброе утро, Даша! Показ фильма будет 26 января. В вашем городе он тоже будет - в кинотеатре Мираж синема. Билеты скоро появятся в продаже на нашем сайте.
27 декабря 2018, 11:06
0
0
Ответить
Егор Белый
30 декабря 2018, 11:39
Его будут показывать в Кемерово ?
30 декабря 2018, 11:39
1
0
Ответить
Амина Гаджибекова
30 декабря 2018, 22:55
Когда билеты войдут в продажу?
30 декабря 2018, 22:55
0
0
Ответить
Мата Мачукаева
5 января 2019, 15:53
Будут ли показывать в Грозном?
5 января 2019, 15:53
0
0
Ответить
Дарья Суздальцева
8 января 2019, 12:34
Оценка
Когда можно будет приобрести билет в городе Благовещенск?
8 января 2019, 12:34
0
0
Ответить
Akinay Abieva
8 января 2019, 22:31
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 22 декабря 2018, 14:01
Оценка
Ош
8 января 2019, 22:31
1
0
Ответить
Akinay Abieva
8 января 2019, 22:32
Оценка
Здравствуйте,будут ли показывать этот фильм в Оше?
8 января 2019, 22:32
0
0
Ответить
Veronika Jon
9 января 2019, 23:16
Здравствуйте, будут ли показывать в Ессентуках?
9 января 2019, 23:16
0
0
Ответить
roksanamartirosan
10 января 2019, 20:19
Здравствуйте,а в городе Белореченск 26 января будут показывать фильм про BTS?
10 января 2019, 20:19
0
0
Ответить
dsaw23z
13 января 2019, 14:44
Оценка
Здравствуйте. Будут ли возобновлены продажи билетов на фильм в Грозном?
13 января 2019, 14:44
0
0
Ответить
Елена Рукасова
13 января 2019, 17:00
Оценка
Здравствуйте!как забранировать билеты?
13 января 2019, 17:00
0
0
Ответить
almazovna0001
15 января 2019, 23:11
Здравствуйте фильм уже показали в городе Бишкек?
15 января 2019, 23:11
0
0
Ответить
Ирина Чугаева
17 января 2019, 19:27
Фильм будут показывать в г.Ачинск.,Красноярский край??
17 января 2019, 19:27
0
0
Ответить
Ярослава Барабанова
18 января 2019, 07:43
Оценка
Здравствуйте а в гусе хрустальном будут показывать это фильм????!!!
Скажите пожалуйста!!!
18 января 2019, 07:43
0
0
Ответить
Ярослава Барабанова
18 января 2019, 07:45
Оценка
Здравствуйте скажите пожалуйста будут ли покащавать это фильм в гусе хрустальном?????!!!!
Очень надо!!
18 января 2019, 07:45
0
0
Ответить
Айгерим Каспбрак
18 января 2019, 18:56
здравствуйте, а в Казахстане в городе Павлодар будет показ фильма? И какая стоимость билета?
18 января 2019, 18:56
0
0
Ответить
Вика Дмитриева
19 января 2019, 23:09
Здравствуйте. Скажите пожалуйста будут ли показывать этот фильм в городе Великие Луки?
19 января 2019, 23:09
0
0
Ответить
Hadseka Senpai
20 января 2019, 17:46
Будет ли показываться фильм БТС в Белой Калитве,где и во сколько?
20 января 2019, 17:46
0
0
Ответить
젤 스칼렛
24 января 2019, 14:40
А его будут показывать в Соль-Илецке?
24 января 2019, 14:40
0
0
Ответить
Рамиля Кишмахова
24 января 2019, 19:45
А как посмотреть сколько осталось в продаже билетов?
24 января 2019, 19:45
0
0
Ответить
Sara Galstyan
25 января 2019, 08:10
Добрый день! Как можно купить билеты онлайн во Владикавказе.😭😭
25 января 2019, 08:10
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 16:58
в ответ на сообщение
Егор Белый от 30 декабря 2018, 11:39
Добрый день! Да, в кинотеатре Космос.
25 января 2019, 16:58
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 января 2019, 16:58
в ответ на сообщение
Мата Мачукаева от 5 января 2019, 15:53
Добрый день! Да, в кинотеатре Киностар.
25 января 2019, 16:58
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:00
в ответ на сообщение
Дарья Суздальцева от 8 января 2019, 12:34
Добрый день! Билеты уже в продаже в кинотеатре Мир кино Благовещенск.
25 января 2019, 17:00
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:00
в ответ на сообщение
Akinay Abieva от 8 января 2019, 22:31
Добрый день! Не вижу этого фильма в прокате в вашем городе :(
25 января 2019, 17:00
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:01
в ответ на сообщение
Veronika Jon от 9 января 2019, 23:16
Добрый день! Да, в кинотеатре Искра.
https://essentuki.kinoafisha.info/cinema/8322236/?date=20190126&order=movie
25 января 2019, 17:01
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:02
в ответ на сообщение
roksanamartirosan от 10 января 2019, 20:19
Добрый день! Не вижу этого фильма в прокате в вашем городе.
25 января 2019, 17:02
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:02
в ответ на сообщение
dsaw23z от 13 января 2019, 14:44
Добрый день! Этот вопрос лучше уточнить в кинотеатре.
25 января 2019, 17:02
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:09
в ответ на сообщение
almazovna0001 от 15 января 2019, 23:11
Добрый день! Нет, показ будет 26 января в кинотеатрах Вефа, Дордой Плаза и Космопарк.
25 января 2019, 17:09
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:09
в ответ на сообщение
Ирина Чугаева от 17 января 2019, 19:27
Добрый день! Не вижу фильма в прокате в вашем городе.
25 января 2019, 17:09
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:10
в ответ на сообщение
Ярослава Барабанова от 18 января 2019, 07:45
Добрый день! Не вижу фильма в прокате в вашем городе.
25 января 2019, 17:10
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:12
в ответ на сообщение
Айгерим Каспбрак от 18 января 2019, 18:56
Добрый день! Да, в кинотеатре им. Шакена Айманова. Стоимость билета лучше уточнить в кассе.
25 января 2019, 17:12
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:13
в ответ на сообщение
Вика Дмитриева от 19 января 2019, 23:09
Добрый день! Не вижу фильма в прокате в вашем городе.
25 января 2019, 17:13
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:14
в ответ на сообщение
Hadseka Senpai от 20 января 2019, 17:46
Дорый день! Да, в кинотеатре Проспект. По плану - в 14:00.
25 января 2019, 17:14
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:15
в ответ на сообщение
젤 스칼렛 от 24 января 2019, 14:40
Добрый день! Не вижу фильма в прокате в вашем городе.
25 января 2019, 17:15
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:15
в ответ на сообщение
Рамиля Кишмахова от 24 января 2019, 19:45
Добрый день! Это можно уточнить по телефону касс или на нашем сайте в окошке покупки билетов.
25 января 2019, 17:15
0
0
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Киноафиша.инфо
25 января 2019, 17:17
в ответ на сообщение
Sara Galstyan от 25 января 2019, 08:10
Добрый день! Покупка билетов онлайн в выбранные вами кинотеатры не предусмотрена. Вы можете купить билеты в кассе кинотеатра.
25 января 2019, 17:17
0
0
Ответить
Лера Луганская
26 января 2019, 14:50
извините, а 27 января фильм еще будут показывать...?
26 января 2019, 14:50
0
0
Ответить
Дарья Виноградова
26 января 2019, 19:13
Показывают ли фильм в Чебоксарах?
26 января 2019, 19:13
0
0
Ответить
Svetlana Djatuewa
29 января 2019, 19:31
Его будут показывать в Краснодаре?
29 января 2019, 19:31
0
0
Ответить
Мария Девлохова
29 января 2019, 23:03
А городе Краснодар будет?
29 января 2019, 23:03
0
0
Ответить
Айнур Алимжанова
30 января 2019, 13:05
Его будут показывать в городеСемее?
30 января 2019, 13:05
0
0
Ответить
Айнур Алимжанова
30 января 2019, 13:07
Его будут показывать в Семее??
30 января 2019, 13:07
0
0
Ответить
Арина Скорова
30 января 2019, 19:12
Будут ли показывать его 9,10 февраля в Лысково?
30 января 2019, 19:12
0
0
Ответить
Анна Арцибасова
30 января 2019, 20:46
Оценка
ЗДРАВСТВУЙТЕ, пишу, как обеспокоенный гражданин Луганска. 9 и 10 февраля еще раз покажут фильм BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL. До 26 января в группе в Вконтакте у нас набралось больше 100 человек, но нас не включили в список. Это последний шанс😢😢, У нас очень большая база фанатов, правда, пойдет больше 100 человек, поверьте)) Если нужно кому-то написать или куда-то позвонить - мы готовы. Повторюсь нас давно больше 100 человек, кто ТОЧНО пойдет, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ💜
30 января 2019, 20:46
1
0
Ответить
Юлия Банченко
30 января 2019, 21:10
Доброе время суток! Хочу высказать свое недовольство, расстройство и возмущение. В Луганске большое колличество АРМИ которые хотят посмотреть фильм, но никто не собирается его показывать. Нам действительно нужно это! Прошу вас рассмотреть этот вопрос, ибо мы очень огорчены равнодушием к нашим просьбам. Заранее благодарю!
30 января 2019, 21:10
2
0
Ответить
Алиса Поперечная
1 февраля 2019, 12:38
Город Мсгнитогорск, где можно заказать билеты онлайн?
1 февраля 2019, 12:38
0
0
Ответить
Дина Мин
2 февраля 2019, 17:14
Оценка
здравствуйте, а в Электростали будут показывать этот фильм? и еще... когда и во сколько, если будут. я слышала, его будут показывать 9 и 10 февраля. это правда?
2 февраля 2019, 17:14
0
0
Ответить
Chonguk Chon
3 февраля 2019, 10:16
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 22 декабря 2018, 14:01
Будет ли фильм BTSв Благовещенске
3 февраля 2019, 10:16
0
0
Ответить
Chonguk Chon
3 февраля 2019, 10:19
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 22 декабря 2018, 14:01
В Благовещенске будет????
3 февраля 2019, 10:19
0
0
Ответить
ЛЕРОЧКА КУСТОВСКАЯ
5 февраля 2019, 21:20
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 22 декабря 2018, 14:01
Будет ли показан фильм в Благовещенске
5 февраля 2019, 21:20
0
0
Ответить
Лиза Головченко
6 февраля 2019, 21:38
Добрый день!Хотелось бы узнать, возможно ли забронировать билет в Серове? (Кинотеатр "Юбилейный")
6 февраля 2019, 21:38
0
0
Ответить
Зарина Гасиева
9 февраля 2019, 16:56
Можно ли еще забронировать на Люберцы?
9 февраля 2019, 16:56
0
0
Ответить
maybe.vi
20 февраля 2019, 14:14
Оценка
Я, вообще, на фильм случайно попал, даже не планировал и охерел от того, что это просто чей-то концерт. Странно, никогда не видел такого формата в кино.
Но было здорово, многие песни зашли, и я ушёл довольный. Какая-то красивая девушка после сеанса подарила мне сникерс и маленькую фотографию азиата????и просто ушла потом дарить это остальным???? Это у них фанаты такие? Поход в кино стоил хотя бы этого милого момента. Крч ушёл я в полном недоумении от всего, но мне понравилось.
20 февраля 2019, 14:14
0
0
Ответить
Маржона Котик
7 июня 2019, 18:47
А его будет в июне или вообще летом в Питере?
Ответье пожалуйста😢😢😢
7 июня 2019, 18:47
0
0
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gulimusenbaj
17 февраля 2022, 20:03
Оценка
Где билет
17 февраля 2022, 20:03
0
0
Ответить
alunanovicova
20 сентября 2022, 08:47
Здравствуйте покажите пожалуйста этот фильм в Ижевске🙏
20 сентября 2022, 08:47
0
0
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alunanovicova
20 сентября 2022, 08:49
По пушкинской карте
20 сентября 2022, 08:49
0
0
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Очень надо!!
https://essentuki.kinoafisha.info/cinema/8322236/?date=20190126&order=movie
Но было здорово, многие песни зашли, и я ушёл довольный. Какая-то красивая девушка после сеанса подарила мне сникерс и маленькую фотографию азиата????и просто ушла потом дарить это остальным???? Это у них фанаты такие? Поход в кино стоил хотя бы этого милого момента. Крч ушёл я в полном недоумении от всего, но мне понравилось.
Ответье пожалуйста😢😢😢
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