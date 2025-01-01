«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане

Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа

Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил

Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер