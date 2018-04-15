Семейные уколы, 2017

Дэвид Зивкинг, молодой документалист из Берлина в забавной шляпе обретает долгожданное семейное счастье: жена-композитор, съемная квартира с хорошим видом в Кройцберге и здоровая белокурая дочь. Но этому благополучию угрожает внезапно болезненный вопрос: прививки. Конечно, надо делать, — считает муж. Это противоестественно, опасно и в этом нет необходимости, — уверена жена. Бескомпромиссная битва между теми, кто считает вакцинацию обязательной для всех, и теми, кто верит, что риск побочных эффектов перевешивает пользу, идет едва ли не на каждой детской площадке и родительском интернет-форуме в мире. Есть ли шанс прийти к общему согласию? Для того, чтобы вернуть его в свою собственную семью, автор «Семейных прививок» отправляется в одиссею: научные институты, адепты альтернативной медицины, штаб-квартира ВОЗ в Женеве и гуманитарная миссия в Западной Африке.