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Семейные уколы
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Семейные уколы, 2017

2017 / Германия
4.4 Оцените
15 голосов
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О фильме

Дэвид Зивкинг, молодой документалист из Берлина в забавной шляпе обретает долгожданное семейное счастье: жена-композитор, съемная квартира с хорошим видом в Кройцберге и здоровая белокурая дочь. Но этому благополучию угрожает внезапно болезненный вопрос: прививки. Конечно, надо делать, — считает муж. Это противоестественно, опасно и в этом нет необходимости, — уверена жена. Бескомпромиссная битва между теми, кто считает вакцинацию обязательной для всех, и теми, кто верит, что риск побочных эффектов перевешивает пользу, идет едва ли не на каждой детской площадке и родительском интернет-форуме в мире. Есть ли шанс прийти к общему согласию? Для того, чтобы вернуть его в свою собственную семью, автор «Семейных прививок» отправляется в одиссею: научные институты, адепты альтернативной медицины, штаб-квартира ВОЗ в Женеве и гуманитарная миссия в Западной Африке.

4.4 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Зивкинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейные уколы 1 постер
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