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Спустя год после премьеры на Венецианском кинофестивале новая картина Сиро Герры «В ожидании варваров» по книге и сценарию Дж. М. Кутзее выходит в российский прокат. Тональность политического триллера сменяется драматизмом и трагизмом идеалистического взгляда на мир. Словесные прения двух абсолютно разных людей превращаются в театр двух актеров в детально поставленных декорациях, а фильм так и не пытается избежать книжности самого оригинала. Магистрат ведет мирную, тихую жизнь в…