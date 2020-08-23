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В ожидании варваров В ожидании варваров
Киноафиша Фильмы В ожидании варваров Отзывы о фильме «В ожидании варваров»
Waiting for the Barbarians В ожидании варваров 2020 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «В ожидании варваров»

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Наша рецензия

Спустя год после премьеры на Венецианском кинофестивале новая картина Сиро Герры «В ожидании варваров» по книге и сценарию Дж. М. Кутзее выходит в российский прокат. Тональность политического триллера сменяется драматизмом и трагизмом идеалистического взгляда на мир. Словесные прения двух абсолютно разных людей превращаются в театр двух актеров в детально поставленных декорациях, а фильм так и не пытается избежать книжности самого оригинала. Магистрат ведет мирную, тихую жизнь в…

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irabella-96 23 августа 2020, 10:17
Оценка
Гениально!!!
Начало немного нудновато...
И в целом фильм не для развлечения, он "для подумать".
Империализм во всей его красе.
Страна вымышленная, но ситуация, описываемая в фильме, применима ко многим государствам...
К просмотру рекомендую!
23 августа 2020, 10:17 Ответить
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