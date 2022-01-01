Наша рецензия

Творческие личности сами по себе отличные поставщики сюжетов для кинокартин. Сценаристам и режиссерам остаётся лишь определиться, каким будет этот фильм: художественной драмой или документальным триллером. И найти какую-нибудь новую деталь, чтобы сделать своё произведение уникальным. Режиссеры Джеки и Дэвид Моррисы стали обладателями редкого видео - задержание Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн в США за хранение наркотиков. Оно не стало центробежным для их фильма «Нуреев. Его сцена –…