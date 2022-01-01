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TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир Отзывы о фильме «TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир»
Nureyev: All the world his stage TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир 2018 / Великобритания
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Отзывы о фильме «TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир»

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Творческие личности сами по себе отличные поставщики сюжетов для кинокартин. Сценаристам и режиссерам остаётся лишь определиться, каким будет этот фильм: художественной драмой или документальным триллером. И найти какую-нибудь новую деталь, чтобы сделать своё произведение уникальным. Режиссеры Джеки и Дэвид Моррисы стали обладателями редкого видео - задержание Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн в США за хранение наркотиков. Оно не стало центробежным для их фильма «Нуреев. Его сцена –…

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