TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир, 2018

«История Нуреева должна быть рассказана. Снова и снова» - Дэвид и Джеки Моррис о любви к русскому балету, современной моде на документальное кино и погибших монтажёрах

Документалисты - отчаянные люди. Они знают, что все истории написаны до них. Они знают, что все архивы перерыты до них. Они знают, что их картину вытеснит из кинозала любой среднебютжетный