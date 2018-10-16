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TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир
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Nureyev: All the world his stage

TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

История жизни Рудольфа Нуреева продолжает волновать и интересовать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов — и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое? Можно, утверждают авторы нового фильма — Жак и Дэвид Моррисы. В фокусе яркого и трогательного фильма от номинантов премии BAFTA невероятная история жизни Рудольфа Нуреева, самого знаменитого балетного танцовщика, который вышел за границы славы балетного мира и стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, — до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн. Контекст фильма — не только человек, но и время, в которое он жил, напряженные политические отношения между Россией и Западом, и важная роль, которую играл Нуреев для своего времени как настоящий культурный феномен. Добавьте к этому прежде нигде не демонстрировавшиеся фрагменты видео; музыку, написанную для фильма Алексом Барановским (спектакли «Трамвай «Желание» с Джиллиан Андерсон, «Макбет» с Джеймсом МакЭвоем) и захватывающие современные танцевальные зарисовки, поставленные выпускником Королевского балета Расселом Малифантом. На выходе вы получите не только отличный документальный байопик, но и прекрасный театральный и кинематографический зрительский опыт.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Моррис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир 1 постер
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Наша рецензия
Творческие личности сами по себе отличные поставщики сюжетов для кинокартин. Сценаристам и режиссерам остаётся лишь определиться, каким будет этот фильм: художественной драмой или документальным триллером. И найти какую-нибудь новую деталь, чтобы сделать своё произведение уникальным. Режиссеры Джеки и Дэвид Моррисы стали обладателями редкого видео - задержание Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн в США за хранение наркотиков. Оно не стало центробежным для их фильма «Нуреев. Его сцена –…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«История Нуреева должна быть рассказана. Снова и снова» - Дэвид и Джеки Моррис о любви к русскому балету, современной моде на документальное кино и погибших монтажёрах Документалисты - отчаянные люди. Они знают, что все истории написаны до них. Они знают, что все архивы перерыты до них. Они знают, что их картину вытеснит из кинозала любой среднебютжетный
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18 октября 2018 11:42
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