TheatreHD: Нуреев: Его сцена — весь мир, 2018

История жизни Рудольфа Нуреева продолжает волновать и интересовать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов — и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое? Можно, утверждают авторы нового фильма — Жак и Дэвид Моррисы. В фокусе яркого и трогательного фильма от номинантов премии BAFTA невероятная история жизни Рудольфа Нуреева, самого знаменитого балетного танцовщика, который вышел за границы славы балетного мира и стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, — до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн. Контекст фильма — не только человек, но и время, в которое он жил, напряженные политические отношения между Россией и Западом, и важная роль, которую играл Нуреев для своего времени как настоящий культурный феномен. Добавьте к этому прежде нигде не демонстрировавшиеся фрагменты видео; музыку, написанную для фильма Алексом Барановским (спектакли «Трамвай «Желание» с Джиллиан Андерсон, «Макбет» с Джеймсом МакЭвоем) и захватывающие современные танцевальные зарисовки, поставленные выпускником Королевского балета Расселом Малифантом. На выходе вы получите не только отличный документальный байопик, но и прекрасный театральный и кинематографический зрительский опыт.