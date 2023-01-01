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Блюз уходящего лета
Блюз уходящего лета, 1987: актеры и роли
Blues Lahofesh Hagadol
Блюз уходящего лета
1987 / Израиль
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Блюз уходящего лета, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ренен Шор
Renen Schorr
В ролях
Дор Цвейгенбаум
Йоав Цафир
Шахар Сегал
Shahar Segal
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