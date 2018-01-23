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Шеф Флинн
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Chef Flynn

Шеф Флинн, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
14 голосов
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О фильме

Кинематографисты уверены, что в списке вещей, на которые можно смотреть бесконечно, помимо огня, воды и котиков присутствуют фильмы про американскую мечту — снимаются они с завидным постоянством. Надо сказать, иногда они бывают правы. Например, как в случае с этим полотном. Во-первых, потому что на экране абсолютная, неприкрытая правда. Это даже не документальный фильм в классическом понимании, а просто перемонтированное домашнее видео: молодой вундеркинд, сэкономив на школьных завтраках, строит у себя в спальне кухню и начинает готовить обеды. Во-вторых, это прямо-таки гимн нормальным человеческим взаимоотношениям. Школьные друзья добровольно берут на себя роли официантов и посудомоек в импровизированном ресторане. И мама, и — что совсем уж редкость — старшая сестра в переходном возрасте – всячески поддерживают главного героя. Собственно, мама, всегда мечтавшая о кинематографической карьере, и снимает значительную часть этого кино. Ну и, наконец, как и положено, добро вознаграждено: Флинна приглашают на стажировку в Eleven Madisson Park, лучший ресторан Америки, зовут в телешоу и печатают в газетах, и, наконец, дают открыть свой собственный ресторан в центре Нью-Йорка. А вместе с сыном растет и мама — то, что начинается как простая любительская съемка «посмотрите, какой у меня милый сынуля» превращается в серьезное кино с постановочными кадрами и космической музыкой.

6.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 23 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кэмерон Йетс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шеф Флинн 1 постер
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