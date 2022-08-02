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TheatreHD: Globe: Отелло
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Othello

TheatreHD: Globe: Отелло, 2007

2007 / Великобритания
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О фильме

Постановка Шекспировского театра «Глобус».

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Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Уилсон Милам
В ролях
Zawe Ashton
Ник Барбер
Тим МакИннерни
Тим МакИннерни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Globe: Отелло 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Globe: Отелло» в кинотеатрах

вт 2 вт 9 ср 10 ср 17 вс 28
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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