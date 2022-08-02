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TheatreHD: Globe: Отелло
Othello
TheatreHD: Globe: Отелло, 2007
2007 / Великобритания
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О фильме
Постановка Шекспировского театра «Глобус».
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Продолжительность
3 часа 15 минут
Год выпуска
2007
Возраст
16+
Режиссер
Уилсон Милам
В ролях
Zawe Ashton
Ник Барбер
Тим МакИннерни
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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«TheatreHD: Globe: Отелло» в кинотеатрах
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