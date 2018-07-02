«Кто украл Banksy»: Рецензия Киноафиши

Спорное искусство

Этот фильм сам похож на творения Бэнкси: никогда не знаешь, в каком кинотеатре он появится и сколько дней продержится в сетке показов. Но раз прокатчики обещают полноценный прокат осенью, значит, они уже знают, кому «продать» это произведение документального киноискусства. «Кто украл Banksy» - фильм-расследование или фильм-исследование, или всё одновременно. Но главное, что это на самом деле интересная картина. Которую надо рассматривать, конечно же, исключительно в контексте сегодняшнего дня: пока Бэнкси творит, а люди задаются вопросом, вандал он или гений. Вырывать её из этого контекста - всё равно что вырезать картины Бэнкси из стен. Вроде можно, но впечатление будет уже не то.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

Итальянский режиссёр Марко Просерпио совершает несколько поездок в Палестину, где наряду с другими стрит-арт-художниками Бэнкси разрисовал Великий Израильский Забор. Ну и по привычке оставил ещё несколько картин по городу. Надо же чётко сформулировать своё художественно-социальное послание миру. Сам фильм - многолетний последовательный поиск ответов на вопросы: искусство это или вандализм, надо ли его сохранять в музеях или оно должно оставаться на улице, кто имеет право на прибыль от этого искусства. Режиссёр ездит по разным странам, общается с художниками, коллекционерами, искусствоведами, галеристами, людьми на улицах. Но весь этот поиск раз за разом возвращает зрителя в одно и то же место, к одному и тому же персонажу - палестинскому таксисту Валиду, который, как он сам уверяет, подтащил Бэнкси лестницу и угостил его бананом.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

Валида, кажется, для кино послали боги. Таксист из Палестины мог выглядеть как угодно, но именно этот фантастически похож на Вина Дизеля. В сочетании с его комическим акцентом, с которым он говорит по-английски, этот персонаж сам превращается в предмет уличного искусства. «Уалид зе Бист» - говорит он о себе. И никак иначе. Он рассказывает невероятные истории, ходит по улицам гоголем, мечтает о простом и честно делится мнением, что он думает про этого Бэнкси. Можно написать, что Валид и есть тот самый народ, для которого творит таинственный художник, но это будет слишком пафосно. А Бэнкси этого не любит.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

Картина, о которой идёт речь, - «Документы осла». И, пожалуй, самое ценное, что есть в этом фильме - это кадры, когда работа была ещё декором здания где-то в Палестине. Ведь одна из мыслей режиссёра, с которой сложно не согласиться, звучит так: стрит-арт - это память о том, что однажды произошло на улице. А когда кусок этой памяти заключают в металлическую клетку в буквальном смысле, кто через 10 лет вспомнит, что окружало этот бережно хранимый кусок? Невероятные кадры, как «Осла» вырезали народные умельцы тоже в фильме имеются. Но куда невероятнее после этих эпизодов слушать юридически обоснованные доводы о статусе стен: принадлежат они владельцам зданий или всё же это общественное пространство? А если на них тайком создал свой рисунок стрит-арт-художник, кому он теперь принадлежит и может ли общественность заставить владельца здания закрасить след хулиганства или наоборот поддерживать в сохранности?

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

Спикеров в этом фильме столько, что едва ли вы кого-то запомните, кроме Валида и парочки других колоритных персонажей. Но, главное, обратите внимание на их титры. Сомнений в том, что эти люди понимают, о чём говорят, нет никакого. Как и сомнений в том, что всё это - частные интерпретации (исключая юридические нормы). Кажется, за совсем небольшое время фильма, они успевают обсудить с режиссёром все вопросы, которые могут волновать уличного художника или потребителя этого искусства. Это немного сбивает зрителя: он не успевает ни подумать, ни рассмотреть предлагаемые объекты. С другой стороны, все эти мысли почти так же спонтанны и мимолётны, как и сам предмет исследования. У Марко Просерпио, разумеется, есть своя позиция относительно стрит-арта. Но, кажется, ему в целом гораздо интереснее встряхивать зрителя и ставить под сомнение каждое новое утверждение. Ведь все эти люди от искусства говорят горячо и убедительно. Но стоит зрителям только начать согласно кивать головой, как Марко кидает новый аргумент, уже против.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

По такому же принципу, кажется, работает и камера режиссёра. Она не задерживается надолго на одной точке, не стремится разобрать на детали художества на стенах, как будто боится зацепиться за что-то, ведь потом какой-нибудь дотошный зритель может сказать: «Этот план был целых 10 секунд, а остальные - 5. Значит, ему нравится эта картина…» Впрочем, на одной работе оператор Якопо Фарина всё же задержал фокус. Вечно застывший в позе за секунду до броска «Метатель цветов» в объективе Фарина достигает конечной цели и вышибает из зрителя слезу.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

Важная особенность «Кто украл Banksy» - этот фильм рассказывает не только о знаменитом британце. Имя Бэнкси уже давно стало нарицательным, как ксерокс или памперс: им обозначают всех, кто творит своё искусство на улице. Режиссёр словно восстанавливает справедливость и напоминает публике, что задолго до Бэнкси был Кит Харинг, например. О котором споры давно утихли, а его работы бережно сохранил один коллекционер, который едва ли получает отчисления от крупной компании по пошиву одежды, которая использовала творчество Харинга для оформления лимитированной коллекции футболок.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

И вот тут мы наконец возвращаемся к Валиду. С момента первой встречи с ним прошло 10 лет. Воодушевлённый когда-то своей причастностью к великому делу таксист сейчас посылает Бэнкси туда, куда позволяет его скромный английский. Он уже не верит ни в социальное влияние художника, ни в выгоду от продажи его работ. Он явно что-то хотел получить от этой встречи: падение стены или хотя бы новый автомобиль. И вот он, голос народа: если никакой пользы от художеств нет, зачем на них тогда вообще обращать внимание? За 10 лет рисунки на Палестинской стене не стали стоить дороже самой стены. А молодое поколение уже нашло новый язык самовыражения. Как подтверждение этому, вместе с рассказами Валида сквозным мотивом в фильме звучит палестинский рэп.

Кадр из фильма «Кто украл Banksy»

Пожалуй, если сравнивать «Кто украл Banksy» с другими документальными фильмами об этом художнике, этот явно не тянет на главный лот аукциона. Зато он самый свежий. И лучше всех за зрителя проговаривает мысли, которые крутятся в голове у каждого, кто вообще хоть раз задумывался о стрит-арте. В общем, что-что, а тот, кто украл Banksy, явно не украдет понапрасну ваше время.

Вероника Скурихина

Ближайшие показы Центр документального кино 3 и 4 июля

Расписание и покупка билетов на фильм «Кто украл Banksy»