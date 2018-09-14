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Рожденные в СССР: 35 лет
Отзывы о фильме «Рожденные в СССР: 35 лет»
Рожденные в СССР: 35 лет
2019 / Россия
мало голосов
Оцените
9
голосов
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Достон Юсупов
14 сентября 2018, 22:36
жду не терпением ))))))) Андрей будет?
14 сентября 2018, 22:36
4
0
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Ирина Поленова
1 октября 2018, 21:44
Я тоже с нетерпением жду продолжения. Очень хочу узнать, как у них сложилась жизнь
1 октября 2018, 21:44
3
0
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Диана Успенская
7 октября 2018, 14:34
Фильм потрясающий, стоит посмотреть каждому, даже поколению 2000-х. Хорошо объясняет ситуацию в политической и социальной жизни тех лет, видна связь между тем, что было, и тем, что мы имеем в стране на сегодняшний день. Главное, чтобы герои были по-прежнему искренними, а режиссёр беспристрастным.
7 октября 2018, 14:34
4
0
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Диана Успенская
7 октября 2018, 14:35
Безусловно, жду выхода с 35-летними героями.
7 октября 2018, 14:35
3
0
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Марина Вольмир (Чернова)
18 октября 2018, 18:34
С нетерпением жду выхода серий " Рожденные в CCCР" -35 лет"и т.д. Помню все эпизоды прошедших серий. Судьбы всех героев никого не могут оставить равнодушными. До слез жалко Андрея, да и у всех остальных жизнь сложилась довольно драматично. Уважаемые создатели этого замечательного документального сериала! Ни за что не бросайте эту идею! Пусть ничто не сможет вам помешать, никакие трудности политического или финансового характера! Ваш фильм до глубины души тронул миллионы людей!
18 октября 2018, 18:34
6
0
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Виктория Недоступ
22 октября 2018, 15:43
Очень жду выхода следующей серии. Это ни с чем не сравнимый проект!!!Спасибо огромное создателям и героям фильма!!!
22 октября 2018, 15:43
3
0
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Елена Чиркунова
20 марта 2019, 14:58
Когда же будет показ "35 лет" . Переживаем за героев проекта. С пожеланиями всего самого хорошего! Ждём.
20 марта 2019, 14:58
2
0
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Ольга Божкова
18 июля 2019, 10:56
Очень жду продолжения, где ребятам уже 35!!! Сергею Мирошниченко низкий поклон!
18 июля 2019, 10:56
1
0
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Ирина
7 октября 2019, 00:05
Оценка
Продолжаем ждать и надеяться, что фильм с очередной серией всё-таки выйдет в прокат.
7 октября 2019, 00:05
2
0
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Евгения Верещак
31 октября 2020, 22:28
есть ли новости о дате выхода серии "35 лет" в прокат?
31 октября 2020, 22:28
0
0
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Владимир Ярош
26 апреля 2021, 13:19
Оценка
Если очередная серия "Рождённых в СССР" так и не выйдет, почему бы не сообщить зрителям о своём к ним неуважении? Или о других причинах.
26 апреля 2021, 13:19
0
0
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Юля Сарудейкина
24 ноября 2021, 14:46
Оценка
Ну когда же уже🙁
24 ноября 2021, 14:46
0
0
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