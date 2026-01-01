Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм рассказывает о сирийских армянах, бежавших от бедствий войны и нашедших пристанище в Армении, большинство которых находятся в тяжелом материальном и психологическом состоянии. Они оставили там членов своих семей, друзей и родственников. В этой горящей стране остались их ограбленные и разрушенные дома, церкви, могилы и воспоминания. Они скучают и страдают, вспоминают и мечтают… молятся и пробуют все начать заново.