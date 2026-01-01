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Последнее желание

, 2017
Армения / документальный / 18+

О фильме

Фильм рассказывает о сирийских армянах, бежавших от бедствий войны и нашедших пристанище в Армении, большинство которых находятся в тяжелом материальном и психологическом состоянии. Они оставили там членов своих семей, друзей и родственников. В этой горящей стране остались их ограбленные и разрушенные дома, церкви, могилы и воспоминания. Они скучают и страдают, вспоминают и мечтают… молятся и пробуют все начать заново.

Режиссер Армен Хачатрян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017

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