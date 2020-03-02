Сенсация на завершающем этапе внутреннего российского первенства по фехтованию: дебютантка Кира Егорова (Стася Милославская) выступила не хуже состоявшихся чемпионок, уступив в финале только лидеру сборной Александре Покровской (Светлана Ходченкова). Егорова — бунтарь, в волосы вплетены разноцветные нити, коронный прием — прыжки во время выпадов, не признает авторитетов и подначивает старших коллег, благо повод всегда найдется. Покровская, наоборот, старается придерживаться правил,…
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