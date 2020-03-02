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На острие На острие
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На острие 2020 / Россия
8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «На острие»

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Наша рецензия

Сенсация на завершающем этапе внутреннего российского первенства по фехтованию: дебютантка Кира Егорова (Стася Милославская) выступила не хуже состоявшихся чемпионок, уступив в финале только лидеру сборной Александре Покровской (Светлана Ходченкова). Егорова — бунтарь, в волосы вплетены разноцветные нити, коронный прием — прыжки во время выпадов, не признает авторитетов и подначивает старших коллег, благо повод всегда найдется. Покровская, наоборот, старается придерживаться правил,…

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Слава Крулатов 2 марта 2020, 10:02
Трейлер интересный. Ощущается, что все это не шуточки - все серьезно
2 марта 2020, 10:02 Ответить
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ 26 ноября 2020, 18:38
Классный фильм. 10 из 10. Наши научились снимать спортивные драммы. Никогда не писал отзывы, а тут решил. Очень понравилось. Не уступает «Легенде 17»
26 ноября 2020, 18:38 Ответить
tikhovas 26 ноября 2020, 21:04
Фильм понравился! Сюжет, режиссура, актёры - всё на должном уровне. Такие фильмы пробуждают веру в Российский кинематограф.
26 ноября 2020, 21:04 Ответить
Александр Сергеенко 29 ноября 2020, 14:54
Отличный фильм, грамотная психология тренера и спортсменов, отличная игра актеров, сам спортсмен понимаю! Рекомендую фильм, спорт в массы...
29 ноября 2020, 14:54 Ответить
User 30 ноября 2020, 23:31
Если честно , не очень люблю российский кинематограф , да и не пишу никогда отзывы , но здесь не могу не сделать этого ! Фильм восхитительный , однозначно стоит посмотреть ! Изначально сомневалась , идти или нет , но ни разу не пожалела , что все-таки пошла !
30 ноября 2020, 23:31 Ответить
Ksenia Ignateva 4 декабря 2020, 00:19
Хороший фильм ) посмотреть можно 😉
4 декабря 2020, 00:19 Ответить
Василина Ларионова 10 декабря 2020, 06:13
Офигенный фильм! Я в восторге! Прекрасная игра актёров,замечательный сюжет. Ходченкова великолепна. Такие эмоции. Супер супер супер!!!
10 декабря 2020, 06:13 Ответить
Вадим Мазепин 14 декабря 2020, 18:04
Хороший фильм
14 декабря 2020, 18:04 Ответить
Азамат Садыков 24 марта 2021, 22:34
Интересный фильм,Россия рулит... хотелось бы узнать как трек называется где она слушает на тренировке музыку... подскажите пожалуйста
24 марта 2021, 22:34 Ответить
Виктор Крапивин 12 февраля 2023, 15:26
Оценка
Замечательный фильм на спортивную тему. Не смотря на полное мое безразличие к фехтованию фильмом восхищен. Именно так нужно снимать спортивные фильмы. Игра актеров и постановка сцен на отлично. Снимаю одну звезду только за то, что в фильм категории 12+ была всунута пошловатая сцена. Это было явно лишнее. Пожалуй это единственный минус фильма.
12 февраля 2023, 15:26 Ответить
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