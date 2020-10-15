«На острие»: Рецензия Киноафиши

Сенсация на завершающем этапе внутреннего российского первенства по фехтованию: дебютантка Кира Егорова (Стася Милославская) выступила не хуже состоявшихся чемпионок, уступив в финале только лидеру сборной Александре Покровской (Светлана Ходченкова). Егорова — бунтарь, в волосы вплетены разноцветные нити, коронный прием — прыжки во время выпадов, не признает авторитетов и подначивает старших коллег, благо повод всегда найдется. Покровская, наоборот, старается придерживаться правил, берет свои титулы за счет тактики и опыта, одна беда — возраст, грядущая олимпиада станет для нее последней. Дальше только педагогическая деятельность в престижных спортивных школах да почивание на лаврах. Но золотая медаль манит, а тренер твердит: «Это твой год!» Кира, попав в национальную команду, только и делает, что доставляет Покровской проблем. Комментаторы от новичка сборной в восторге, на европейских турнирах победы преимущественно за Егоровой, фехтование — новый черный, популярность девушки только растет, вплоть до появления на обложке глянцевого журнала. У обеих спортсменок непростые характеры, сложности в личной жизни и данные самим себе обещания будущих побед.

На острие

Впереди фатальная травма, реабилитация, профессиональные победы-разочарования и прочие закономерные для спортивного кино обстоятельства. Прежде всего борьба с самим собой, ведь любой олимпийский чемпион, чтобы забрать вожделенную награду из драгоценного металла, проходит путь длиною в жизнь. Эту и прочие прописные истины не устают повторять с экрана, впрочем, не так навязчиво, как обычно. У Егоровой непростые взаимоотношения с отцом (без провинциального мрака), у Покровской разладившийся брак, в котором супруг (Алексей Барабаш) поддерживает и верит, но времени у героини на него совсем не остается. «На острие» не обращается напрямую к реальным событиям, чем выгодно отличается от массива типовых байопиков последних лет. Что Покровская, что Егорова — персонажи понятные, их развитие не приходится искусственно подстраивать под те или иные биографические факты. Пусть на финальных титрах и начинается нарезка реальных побед в Рио. Архетипическая борьба прыткой молодости и опыта, новичка и многократного призера, ученика и его тренера. Дуэт Милославской и Ходченковой способен качественно преобразить это противостояние.

На острие

Покровская — поначалу умирающий лебедь, фанатично записывая в своем блокноте все уязвимости соперницы, затем птица феникс, осознав, что главное не недостатки соперника, а твои силы. Банально, но взгляд Покровской столь искренен, что ему веришь. Долой раздражение, время для взаимопомощи. Ходченкова работает на разрыв, как в последний раз, аутентично своему персонажу. И любые сюжетные нюансы, переводящие конфликт двух личностей в плоскость коллективной работы, не смотрятся пошло благодаря тому, насколько естественно у актрисы дрожит голос, а глаза наполняются слезами. Покровская перестаёт отчаиваться и начинает проявлять (раскатисто и громко) русский характер: всепрощающий, упорный, стойкий, впрочем, не она одна. Фехтование в «На острие» до финальной трети отходит на второй план. Покровская доказывает, прежде всего самой себе, что имеет волю остаться человеком. Егорова же проходит краткий путь укрощения строптивой. Поначалу может показаться, что ближайший референс — «Большой» Валерия Тодоровского, но там соперницы-ровесницы четко делились на черное и белое, тогда как что Покровская, что Егорова, перейдя через период детской вражды, осознают, что коллега по сборной соперник в самую последнюю очередь. В этом «На острие» куда ближе к «Тренеру», другой выдуманной, оригинальной спортивной истории. Такой подход к жанру, конечно, куда действеннее, освоить наше время можно, выглянув на улицу, с ретро всегда сложнее.

Антон Фомочкин