онцерт «TheUnsustainableTour» состоялся в июле 2013 года, с аудиторией более чем в 60 тысяч человек на легендарном итальянском стадионе OlympicStadium в Риме состоялся июле 2013 года!

И теперь его можно увидеть в цифровых кинотеатрах впервые в формате 4 К.

Это формат, который в скором времени будет принят Голливудом, как стандарт изображения для всех блокбастеров. Оншироко известен как формат ultrahighdefinition – ультра высокое разрешение. 8,8 млн. пикселей.на средний экран кинотеатра.Для поклонников группы такое идеальное визуальное разрешение означает непревзойденные впечатления и возможность испытать весь ярчайший спектр эмоций от концерта Museлета 2013 г.!

Шоу является частью «TheUnsustainableTour», с которым группа объехала все главные концертные площадки мира. Оно считается одним из самых экстравагантных постановок группы до сих пор!Вплейлистешоу - всенаиболееизвестныекомпозиции«Muse»атакжехитысихпоследнегостудийногоальбома «The 2ndLaw»: Intro, Supremacy, PanicStation, PlugInBaby, Resistance, Animals, KnightsofCydonia, Explorers, Hysteria, FeelingGood, Madness, TimeIsRunningOut, GuidingLight, UndisclosedDesires, SupermassiveBlackHole, Survival, IsolatedSystem, Uprising, Starlight