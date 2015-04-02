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Постер фильма Muse - Live in Rome
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Киноафиша Фильмы Muse - Live in Rome

Muse - Live in Rome

Muse - Live in Rome 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

онцерт «TheUnsustainableTour» состоялся  в июле 2013 года, с аудиторией более чем в 60 тысяч человек на легендарном итальянском стадионе OlympicStadium в Риме состоялся июле 2013 года!
И теперь его можно увидеть в цифровых кинотеатрах впервые в формате 4 К.
Это формат, который в скором времени будет принят Голливудом, как стандарт изображения для всех блокбастеров. Оншироко известен как формат ultrahighdefinition – ультра высокое разрешение. 8,8 млн. пикселей.на средний экран кинотеатра.Для поклонников группы такое идеальное визуальное разрешение означает непревзойденные впечатления  и возможность испытать весь ярчайший спектр эмоций от  концерта Museлета 2013 г.!

Шоу является частью «TheUnsustainableTour», с которым группа объехала все главные концертные площадки мира. Оно считается одним из самых экстравагантных постановок  группы до сих пор!Вплейлистешоу - всенаиболееизвестныекомпозиции«Muse»атакжехитысихпоследнегостудийногоальбома «The 2ndLaw»: Intro, Supremacy, PanicStation, PlugInBaby, Resistance, Animals, KnightsofCydonia, Explorers, Hysteria, FeelingGood, Madness, TimeIsRunningOut, GuidingLight, UndisclosedDesires, SupermassiveBlackHole, Survival, IsolatedSystem, Uprising, Starlight

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Производство Serpent Productions
Другие названия
Muse - Live at Rome Olympic Stadium, Muse: Live at Rome Olympic Stadium - July 2013, Muse - uživo sa Olimpijskog stadiona u Rimu, MUSE ライヴ・アット・ローマ・オリンピック・スタジアム, ライヴ・アット・ローマ・オリンピック・スタジアム
В ролях
Крис Уолстенхолм
Доминик Ховард
Мэттью Беллами
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Интересно будет посмотреть, хоть и потеряла к ним интерес ввиду эпопеи с Сумерками и двух последних альбомов. Никак не прониклась я черными дырами.… Читать дальше…
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