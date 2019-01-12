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Громкая связь Громкая связь
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Громкая связь 2019 / Россия
7.2 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Громкая связь»

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«Громкая связь» — российская адаптация итальянского фильма Паоло Дженовезе Идеальные незнакомцы. «Незнакомцы» вышли на экраны в 2016 году, стали хитом независимого проката и рассказывали обманчиво простую историю одного дружеского ужина. Четверо старинных друзей собираются с жёнами и подругами, супруга хозяина дома предлагает сыграть в игру: все кладут мобильные на стол, звонки выводятся на громкую связь, а сообщения — зачитываются вслух. Казалось бы, какие…

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Таня Малюженко 12 января 2019, 16:42
Содрали как обычно🤦‍♀️ посмотрите "Идеальные незнакомцы"
12 января 2019, 16:42 Ответить
Константин Гвоздинский 31 января 2019, 22:26
Либо копируют либо снимают дерьмо типа Елок....
31 января 2019, 22:26 Ответить
Юлия Быкова 6 февраля 2019, 14:48
Увидела рекламу этой "новинки" таак хохотала.
Итальянцы выпуснили этот фильм в 2015 году "Идеальные незнакомцы", а наши чисто слизали... надеюсь,качественно))
6 февраля 2019, 14:48 Ответить
Дмитрий Якобсон 8 февраля 2019, 18:45
в ответ на сообщение Юлия Быкова от 6 февраля 2019, 14:48
Насколько я знаю они выкупили права и это называется "Ремейк ", американцы очень часто так переделывают иностранные фильмы и получается зачастую качественнее чем оригинал ( Дом у озера , Девушка с татуировкой дракона , тот же Снегоуборщик который идет в прокате) Фильм разговорного жанра , на котором и специализируется Квартет И . Будем надеется что у них получилось.
Ирония прокатчиков состоит в том что обо фильма выходят в прокат в разницу в неделю .)))
8 февраля 2019, 18:45 Ответить
Антон Ефимов 9 февраля 2019, 19:30
Позор
9 февраля 2019, 19:30 Ответить
Юлия Сеник 14 февраля 2019, 22:33
Оценка
Ребят, не слушайте никого - идите на фильм) мы всем залом смеялись от души)))
14 февраля 2019, 22:33 Ответить
anna-kartes 15 февраля 2019, 00:09
Оценка
Полный плагиат с итальянского фильма «идеальные незнакомцы»: диалоги , ситуации, проблемы... даже актеры подобраны!
15 февраля 2019, 00:09 Ответить
anna-kartes 15 февраля 2019, 00:10
в ответ на сообщение Юлия Сеник от 14 февраля 2019, 22:33
Оценка
Посмотрите итальнскую версию, заставляет задуматься.
15 февраля 2019, 00:10 Ответить
Дмитрий Семенюк 15 февраля 2019, 03:04
Оценка
Любимые актеры в совершенно новых образах.
Сюжет, на удивление оказался не банальным и даже не предсказуемым.
Формат Квартет И сохранился в целом: диалоги, веселые диалоги, смешные диалоги!
Фильм оказался очень даже комедийным, при этом достаточно драматичными порою даже напряжённым...
Отличная актерская игра! Фильм стоящий!
15 февраля 2019, 03:04 Ответить
kristina.lukyanchuk.88 15 февраля 2019, 21:16
Фильм скопирован с "Идеальных незнакомцев".
15 февраля 2019, 21:16 Ответить
Александра Махорина 15 февраля 2019, 22:35
Оценка
Сходила сегодня на этот фильм, очень классный, веселый, есть, где погрустить. Итальянская версия курит в сторонке по сравнению с этой версией. Советую всем!
15 февраля 2019, 22:35 Ответить
azat.kmalov 15 февраля 2019, 22:47
Оценка
Сходил,фильм понравился!)
Заставляет в каких то моментах задуматься..)
15 февраля 2019, 22:47 Ответить
Андрей Сандрюков 16 февраля 2019, 10:34
Калл редкостный👎👎👎👎👎
16 февраля 2019, 10:34 Ответить
Дарья Ефремова 17 февраля 2019, 17:06
Оценка
Отличное и своевременное кино - в обществе, где дискриминируют людей по какому-либо признаку и выворачивают "половинам" карманы. Это о том, что люди либо принимают друг друга, либо нет - как в дружбе, так и в любви, в которых нет формальностей. Тонкий фильм, отличные актерские работы.
17 февраля 2019, 17:06 Ответить
serovalubov 17 февраля 2019, 17:39
Оценка
Отличный фильм про то, что если вы хотите быть счастливым, не мешайте людям врать вам ;)
17 февраля 2019, 17:39 Ответить
Ирина Шамигулова 20 февраля 2019, 13:39
Оценка
Один в один с идеальными незнакомцами, даже диалоги не поменяли 🙄
20 февраля 2019, 13:39 Ответить
Nikitos Saykov 21 февраля 2019, 20:34
Оценка
сперли все , дажн диалоги
21 февраля 2019, 20:34 Ответить
Yana Ivasko 24 февраля 2019, 01:28
Оценка
Фильм замечательный! Шутки, жесты, даже красноречивые взгляды героев - все очень классно обыграно. Давно в зале так не смеялись. И отдохнули, и расслабились, и о жизни задумались. С "Квартетом И" была совершенно незнакома, теперь хочется посмотреть и другие работы этих харизматичных актеров.
Итальянскую версию (2015) я люблю, но в нашем фильме совсем другая атмосфера. Обе версии понравились. И что плохого в ремейках? Классику кто только не экранизирует.
P.S. Много достаточно откровенных шуток. Семейная пара с ребенком лет десяти ушла с середины сеанса. Обращайте внимание на ограничения по возрасту)
24 февраля 2019, 01:28 Ответить
zaletkina1210 24 февраля 2019, 01:33
Оценка
Понравился
24 февраля 2019, 01:33 Ответить
Alessia 24 февраля 2019, 01:41
Оценка
Фильм очень понравился. Намного лучше итальянского, потому что наши актеры намного ближе и понятнее, даже кажутся внешне намного привлекательнее. Хотя конечно такие семейные проблемы универсальны, они наверное в любой стране есть.
24 февраля 2019, 01:41 Ответить
Константин Шнуров 24 февраля 2019, 17:37
Оценка
Кусок гoвна, а не фильм. Бездарная калька с "Идеальные незнакомцы". Рyкожoпы.
24 февраля 2019, 17:37 Ответить
Дина 25 февраля 2019, 06:27
в ответ на сообщение anna-kartes от 15 февраля 2019, 00:09
Значение слова плагиат не понимаете. Это фильм-ремейк с купленными правами.
25 февраля 2019, 06:27 Ответить
Дина 25 февраля 2019, 06:34
РЕБЯТАААА, вы вобще понимаете что такое ремейк?! все сразу такие "умные",идеальных незнакомцев вспомнили, "слизали,скопировали",чего шли то тогда на него?
25 февраля 2019, 06:34 Ответить
mari.vasyanina 25 февраля 2019, 21:32
Фильм очень хороший! Советую посмотреть! Но наверное будет интереснее зрителям от 35 плюс. Очень легкий к просмотру, но заставляет задуматься;теперь очень интересно посмотреть первую итальянскую версию!
25 февраля 2019, 21:32 Ответить
valtoliver 26 февраля 2019, 18:57
Оценка
Идиальные незнакомцы силнее, но если с ними не сравнивать, то фильм неплохой.
26 февраля 2019, 18:57 Ответить
Андрей 27 февраля 2019, 00:41
Оценка
фильм хороший, но второй раз пересматривать не буду!
и извините меня, но фильм не для большого экрана - для театральной постановки, да!
очень нравится Квартет И - молодцы!
сюжет, хоть и взят из-за бугра - оригинальный!
8 баллов из 10ти!
27 февраля 2019, 00:41 Ответить
Rodzikovskaya Tatiana 3 марта 2019, 17:41
в ответ на сообщение Таня Малюженко от 12 января 2019, 16:42
Это ремейк. Права у итальянцев купили семь стран. Это обычная практика. Звонок, Годзилла, Девушка с татуировкой дракона... Одних Хатико 3 варианта снято.
3 марта 2019, 17:41 Ответить
Елена Чудайкина 4 марта 2019, 02:10
в ответ на сообщение Юлия Быкова от 6 февраля 2019, 14:48
Тоже так подумала, когда увидела первую рекламу этого фильма😬
4 марта 2019, 02:10 Ответить
Ольга Веденеева 4 марта 2019, 18:03
в ответ на сообщение azat.kmalov от 15 февраля 2019, 22:47
Фильм отличный!!!
4 марта 2019, 18:03 Ответить
Анна Ильина 4 марта 2019, 21:40
Оценка
Офигенный фильм! Обожаю Квартет И!!! Поэтому на фильм шла с удовольствием!!! И они не разочаровали как всегда! В зале аншлаг... и все ухахатывались просто! Но ... как говорится: мораль сей сказки такова - было бы смешно, если бы не было так грустно!!!
4 марта 2019, 21:40 Ответить
Анна Ильина 4 марта 2019, 21:42
в ответ на сообщение Таня Малюженко от 12 января 2019, 16:42
Оценка
Как можно писать отзыв... даже не посмотрев фильм?!
4 марта 2019, 21:42 Ответить
Альбина Курмакаева 6 марта 2019, 12:34
Оценка
В наглую слизать весь сюжет из фильма «Идеальные незнакомцы» - шедеврально прям. Ни разу не удивлена вообще
Кроме названия ничего не поменяли, даже актеры по ролям те же 🤦🏼‍♀️ позорище
6 марта 2019, 12:34 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 7 марта 2019, 23:09
Оценка
одного не пойму. зачем женщина то снимала то одевала трусы?
7 марта 2019, 23:09 Ответить
vitamin87 19 марта 2019, 19:47
в ответ на сообщение Дина от 25 февраля 2019, 06:34
Да. Все так! И не надо спорить!!
19 марта 2019, 19:47 Ответить
korney_33 24 марта 2019, 12:40
Оценка
Наверное, если бы сначала посмотрел первоисточник, то мнение было бы не столь восторженным. А так, классная адаптация под Россию и российского зрителя. Из интереса после сел смотреть "Идеальных незнакомцев" - не зашло, до середины не досмотрел. Стилизация намного лучше перевода, а сюжет читаем даже при первом просмотре.
24 марта 2019, 12:40 Ответить
ЕфимШифрин 31 марта 2019, 09:40
Оценка
Хорошая адаптация.
31 марта 2019, 09:40 Ответить
Константин Казначеев 25 сентября 2019, 14:05
в ответ на сообщение Таня Малюженко от 12 января 2019, 16:42
Оценка
Не содрали, а купили права на локализацию. И почему как обычно) Остальные фильмы у них оригинальный продукт придуманный ими!
25 сентября 2019, 14:05 Ответить
Константин Казначеев 25 сентября 2019, 14:06
в ответ на сообщение Альбина Курмакаева от 6 марта 2019, 12:34
Оценка
Они не слизали, а купили права на локализацию.
25 сентября 2019, 14:06 Ответить
Михаил Сорокин 6 января 2020, 16:26
Оценка
Го..но полное.
6 января 2020, 16:26 Ответить
Мария Бочкова 22 июля 2022, 13:54
Хороший фильм, только исправьте Ошибку. Там не Машкова Мария, а Миронова.
22 июля 2022, 13:54 Ответить
Наталья Харитошина 11 ноября 2022, 19:29
Мария Машкова там НЕ снимается.
11 ноября 2022, 19:29 Ответить
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