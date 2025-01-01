В России уже пересняли большинство сказок: настала очередь «Царевны Несмеяны» — в главной роли звезда «Слова пацана»

Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет

Триумф «Игры престолов» — случайность: к этим проектам Джордж Мартин тоже написал сценарий — и они провалились с треском

3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя