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Public Schooled Клуб «Школа» 2017 / США / Канада
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Отзывы о фильме «Клуб «Школа»»

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Лиаму Хипу 16 лет, и с раннего детства он мечтает о космосе и знакомстве со Стивеном Хокингом. Его воспитывает любящая мама, которая также является его лучшим и единственным другом. Всё дело в том, что Лиам никогда не ходил в школу и обучался на дому, чтобы исполнить свою главную мечту – поступить в Кембридж на кафедру астрономии. Однако придя в здание ближайшей школы сдавать финальный экзамен, он видит красивую девочку с протезом вместо ноги, в которую тут же влюбляется, после чего…

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