«Клуб «Школа»»: Рецензия Киноафиши

Бунтарь с причиной

Лиаму Хипу 16 лет, и с раннего детства он мечтает о космосе и знакомстве со Стивеном Хокингом. Его воспитывает любящая мама, которая также является его лучшим и единственным другом. Всё дело в том, что Лиам никогда не ходил в школу и обучался на дому, чтобы исполнить свою главную мечту – поступить в Кембридж на кафедру астрономии. Однако придя в здание ближайшей школы сдавать финальный экзамен, он видит красивую девочку с протезом вместо ноги, в которую тут же влюбляется, после чего намеренно проваливает тест, чтобы хотя бы временно покончить с домашним обучением. Ему повезло, одна из учениц по имени Мария Санчез тяжело больна, и директор разрешает Лиаму посещать уроки вместо неё, но как долго продлится этот подростковый бунт?

Кадр из фильма «Клуб “Школа”»

Для канадского режиссёра Кайла Райдаута «Клуб “Школа”» стал вторым полнометражным проектом после дебютной картины «Эдвард» 2015 года, которую он также написал совместно с Джошем Эпштейном. Помимо режиссуры, он также активно снимается в эпизодических ролях в кино (например, если постараться, его можно разглядеть в «Дэдпуле») и озвучивает героев мультфильмов. Его второй фильм в какой-то мере можно считать прорывом, так как он попал в программу международного кинофестиваля в Торонто, таким образом став одним из нескольких важнейших проектов канадского производства в 2017 году.

Кадр из фильма «Клуб “Школа”»

Несложно догадаться, что в «Клубе “Школа”» домашнее образование противопоставляется традиционному, однако на первое место данная проблематика не выходит, как, например, в «Капитане Фантастике», который глубоко исследует вопросы воспитания детей и их социализации в современных реалиях. Фильм Кайла Райдаута – это, скорее приключение, в которое зритель отправляется вместе с главным героем, чтобы вспомнить, каково это попробовать что-то в первый раз и вырваться из привычной реальности, открыв для себя нечто новое. Даже конфликт здесь прочерчен крайне нечётко, а все противоречия моментально разрешаются, и героям не приходится прикладывать особых усилий для своего развития.

Кадр из фильма «Клуб “Школа”»

Фильм «Клуб “Школа”» хотелось бы назвать очередным гимном подростковому бунтарству, тем более, когда даже сам слоган к этому подталкивает («Rebel without a clue» отсылает к названию фильма «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином, который в оригинале звучит как «Rebel without a cause»). Однако о каком бунтарстве может идти речь, когда подростка учит бунтовать по инструкции его же мать, да ещё и под строгим присмотром. Что же касается их взаимоотношений, то иначе как идеальными их не назовёшь, что хоть и кажется абсолютно нереалистичным, всё же придаёт сюжету свою романтику. Всё-таки «Клуб “Школа”» – это ни что иное, как доброе, весёлое и милое кино, которое смотрится с «сандэнсовской» лёгкостью.

Кадр из фильма «Клуб “Школа”»

Таковым его делают также и художественные решения – порой даже может показаться, что вы заметили частичку Уэса Андерсона на экране. Режиссёр прибегает к ярким насыщенным цветам и мощному освещению, что придаёт всему происходящему некую неправдоподобность, но вместе с тем вселяет в него дух юности и максимум несерьёзности. У Джуди Грир («Человек-муравей», «Из 13 в 30») складывается гармоничный тандем с пока ещё малоизвестным актёром Дэниэлом Доэни, исполнившим главную роль. Сам же фильм можно смело ставить в один ряд с другими современными подростковыми историями – такими, как «Хорошо быть тихоней», «Субмарина», «Я, Эрл и умирающая девушка», «Леди Бёрд» и «Почти семнадцать». Возможно, он не привносит ничего нового в развитие жанра, но определённо служит к нему прекрасным дополнением и заслуживает внимания.

Кадр из фильма «Клуб “Школа”»

Олеся Трошина

В российском прокате с 6 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Клуб “Школа”»