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В США будущего есть особый отель под названием «Артемида». Его держит Медсестра (Джоди Фостер). Любой преступник, состоящий в особом клубе, может прийти в этот отель, и ему окажут медицинскую помощь и позволят немного отдохнуть. Но есть несколько правил: в отеле никакого оружия, и гости должны полностью выполнять требования персонала. Однажды после неудачной попытки ограбления в «Артемиду» попадают два брата (Стерлинг К. Браун и Брайан Тайри Генри), лучший в мире киллер…