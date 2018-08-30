В США будущего есть особый отель под названием «Артемида». Его держит Медсестра (Джоди Фостер). Любой преступник, состоящий в особом клубе, может прийти в этот отель, и ему окажут медицинскую помощь и позволят немного отдохнуть. Но есть несколько правил: в отеле никакого оружия, и гости должны полностью выполнять требования персонала. Однажды после неудачной попытки ограбления в «Артемиду» попадают два брата (Стерлинг К. Браун и Брайан Тайри Генри), лучший в мире киллер…
ГЛАМУРНАЯ АНТИУТОПИЯ «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»”. Режиссёр Дрю Пирс
Скажите, вы знаете кто такой Дрю Пирс? Нее, ну Гая Пирса я тоже знаю. А вот кто такой Дрю? Не знаю точно кто он, но точно знаю, что он мне нравится, что он – новое имя в списке любимых мною режиссёров современного зарубежного кино. В общем, оказалось он сценарист ряда блокбастеров. Из самых известных его фильмов, в которых он выступил сценаристом «Миссия невыполнима-5» и «Железный человек-3». Как режиссёр он менее заметен и «Артемида» - это, пожалуй, первый его столь заметный фильм. В нём он выступил сценаристом, режиссёром и продюсером. И сразу в точку! Вот что значит, когда ты делаешь от души то, что хочется, когда инвесторы на тебя не давят, когда сценарий не режут, не упрощают и не добавляют, когда ты сам себе хозяин и сам себе режиссёр. Так получается отличное кино. Так получилось «Отель «Артемида».
Так что же это за фильм «Отель «Артемида»? Чем он зацепил? Чем удивил? О чём подумалось, глядя на экран? Фильм об одиноком отеле, что стоит скалой меж мятежей и погромов в Калифорнии, в Лос-Анджелесе 2028 года, в дни, когда была окончательно приватизирована вся чистая вода. По всему городу митингующие бьются с полицией. Отель же стоит закрытый со всех сторон непробиваемыми железными дверями. Стоит под «крышей» короля преступности столицы Калифорнии. Отель – это закрытый госпиталь для гангстеров, которым требуется скорая помощь, и которые являются членами этого закрытого «клуба». Вытащить пулю, напечатать на 3Д-принтере новую печень взамен простреленной, вставить выбитый глаз и т.д. «Главврач» отеля – героиня Джоди Фостер. Король – Джефф Голдблюм. Отличная режиссура, прекрасный художник, великолепный оператор, очень тонко чувствующий момент музыкальный редактор. Никаких тебе задолбавших, в задолбавшем марвеловском фильмопотоке, спецэффектов. Более того, марвеловцы могут только позавидовать той пружине саспенса и драматизма, что медлённо и неумолимо раскручивается в картине. Это фильм, который не хочется останавливать, чтобы сбегать за бутербродом. Драйв в нём с каждой минутой закручивается все туже, из под одной линии экшена появляется другая, и открывающиеся потихоньку истории этих линий становятся всё глубже, держат всё крепче.
Очень стильное кино. В каком смысле? Есть в нём что-то (наверное, талант понимать цвет и работать с ним) от Уэса Андерсона. Особенно, конечно, от фильма «Отель «Гранд Будапешт»”, где работа с цветом и формой оточена до невероятного идеала. У Пирса такого идеала нет, но он в «Артемиде» и не нужен, фильм хорош без ухода в сверхформы. В нём олдовые латунные детали интерьера, «воспоминания» о модерне, старый проигрыватель с пластинками, бумажные фото в рамочках, истоптанные замшевые кроссовки. И всё это в мире новейших кибертехнологий с говорящими кофеварками. Заметно влияние и Терри Гиллиама с его антиутопичными и культовыми «12 обезьянами». В «Артемиде» ведь тоже антиутопия, в которой мир катится в бездну, но есть в нём островок нерушимых ценностей и добра – бандитский отель. Однако это не значит, что в фильме море крови. В фильме – море драмы, а кровь – лишь органичная её часть. Если можно так сказать, то «Артемида» это такая же гламурная антиутопия как «12 обезьян».
Что еще? Каждые 10 минут Джоди Фостер хлебает виски и коньяк, иногда закидываясь таблетками. Штампует уколы налево направо без предупреждения. Вытаскивает пули (без наркоза) и жизни из последнего тоннеля. Другой ветеран красной оскаровской дорожки – Джефф Голдблюм (помните «Муху»?), король преступности, бродит в белоснежной рубашке и скромных сандалетах на босу ногу – наводя на мысль об аллюзии с Христом. В том числе и своими выражениями о сделке с дьяволом и апостолами-гангстерами, сопровождающими его всюду. Весь фильм в приглушённых сумраком красках, как будто на старом фото с шумом, с зернистостью, сквозь легчайшую пелену. Весь фильм - острые как бритвы мужчины, смертельно опасные и романтичные женщины. И до конца фильма доживут далеко не все. Но если бы дожили, то знали – хеппи-энд существует.
И да, на фильм, безусловно, стоит сходить. Такое кино пропускать нельзя.
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