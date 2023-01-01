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Отель «Артемида»
Отель «Артемида», 2018: актеры и роли
Hotel Artemis
Отель «Артемида»
2018 / Великобритания
Трейлер
6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Отель «Артемида», 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дрю Пирс
Drew Pearce
В ролях
Джоди Фостер
Jodie Foster
София Бутелла
Sofia Boutella
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Дженни Слейт
Jenny Slate
Стерлинг К. Браун
Sterling K. Brown
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Закари Куинто
Zachary Quinto
Чарли Дэй
Charlie Day
Брайан Тайри Генри
Brian Tyree Henry
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