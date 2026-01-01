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Люсиан Бьюкенен
Люсиан Бьюкенен Luciane Buchanan
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Люсиан Бьюкенен

Luciane Buchanan

Дата рождения
18 июля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Вождь войны 8.2
Вождь войны (2025)
Ночной агент 7.3
Ночной агент (2023)
Зловещие мертвецы: Пекло 7.2
Зловещие мертвецы: Пекло (2026)

Фильмография Люсиан Бьюкенен

Зловещие мертвецы: Пекло 7.2
Зловещие мертвецы: Пекло Evil Dead Burn
ужасы 2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
Вождь войны 8.2
Вождь войны
драма, исторический, мини-сериал 2025, США
Ночной агент 7.3
Ночной агент
боевик, триллер 2023, США
Нечто. Монстр из глубин 5.7
Нечто. Монстр из глубин The Tank
ужасы, триллер 2023, Новая Зеландия
Смотреть трейлер Рецензия
Мистер Кормен 6.3
Мистер Кормен
драма, комедия 2021, США
Заблудшие 5.8
Заблудшие Stray
драма 2018, Новая Зеландия
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Новости о Люсиан Бьюкенен
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