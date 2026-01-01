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Люсиан Бьюкенен
Luciane Buchanan
Киноафиша
Персоны
Люсиан Бьюкенен
Люсиан Бьюкенен
Luciane Buchanan
Дата рождения
18 июля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Вождь войны
(2025)
7.3
Ночной агент
(2023)
7.2
Зловещие мертвецы: Пекло
(2026)
Билеты
Фильмография Люсиан Бьюкенен
7.2
Зловещие мертвецы: Пекло
Evil Dead Burn
ужасы
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
8.2
Вождь войны
драма, исторический, мини-сериал
2025, США
7.3
Ночной агент
боевик, триллер
2023, США
5.7
Нечто. Монстр из глубин
The Tank
ужасы, триллер
2023, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Мистер Кормен
драма, комедия
2021, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.8
Заблудшие
Stray
драма
2018, Новая Зеландия
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Новости о Люсиан Бьюкенен
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