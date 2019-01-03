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Любовь и прочий зоопарк Любовь и прочий зоопарк
Киноафиша Фильмы Любовь и прочий зоопарк Отзывы о фильме «Любовь и прочий зоопарк»
Gaspard va au mariage Любовь и прочий зоопарк 2017 / Франция / Бельгия
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Любовь и прочий зоопарк»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

По пути домой Гаспар (Феликс Моати) встречает Лору (Летиция Дош), девушку странную, но очаровательную. За 50 евро в день она соглашается притвориться его возлюбленной и отправляется вместе с ним на свадьбу к его отцу (Йохан Хелденберг) – вдовец решил жениться на новой избраннице (Марина Фоис). Впрочем, Лора не самая необычная героиня среди других персонажей фильма Антони Кордье ‒ родитель Гаспара, его спутница, а также брат (Гийом Гуи) и сестра (Криста Тере) живут в самом настоящем…

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Любовь Макарова 3 января 2019, 13:56
Оценка
Если Вы хотите посмотреть комедию и посмеяться - НЕ советую этот фильм
3 января 2019, 13:56 Ответить
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