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По пути домой Гаспар (Феликс Моати) встречает Лору (Летиция Дош), девушку странную, но очаровательную. За 50 евро в день она соглашается притвориться его возлюбленной и отправляется вместе с ним на свадьбу к его отцу (Йохан Хелденберг) – вдовец решил жениться на новой избраннице (Марина Фоис). Впрочем, Лора не самая необычная героиня среди других персонажей фильма Антони Кордье ‒ родитель Гаспара, его спутница, а также брат (Гийом Гуи) и сестра (Криста Тере) живут в самом настоящем…