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Киноафиша Фильмы Неаполь под пеленой Неаполь под пеленой, 2017: актеры и роли
Napoli velata Неаполь под пеленой 2017 / Италия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Неаполь под пеленой, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек Ferzan Özpetek
В ролях
Алессандро Борги Алессандро Борги Alessandro Borghi Мария Пиа Кальцоне Maria Pia Calzone Джованна Меццоджорно Джованна Меццоджорно Giovanna Mezzogiorno Луиза Раньери Luisa Ranieri Изабелла Феррари Изабелла Феррари Isabella Ferrari Анна Бонаюто Anna Bonaiuto Лина Састри Lina Sastri
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