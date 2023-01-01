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Неаполь под пеленой
Неаполь под пеленой, 2017: актеры и роли
Napoli velata
Неаполь под пеленой
2017 / Италия
5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Неаполь под пеленой, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек
Ferzan Özpetek
В ролях
Алессандро Борги
Alessandro Borghi
Мария Пиа Кальцоне
Maria Pia Calzone
Джованна Меццоджорно
Giovanna Mezzogiorno
Луиза Раньери
Luisa Ranieri
Изабелла Феррари
Isabella Ferrari
Анна Бонаюто
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