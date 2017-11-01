Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волк и семеро козлят
Киноафиша Фильмы Волк и семеро козлят
The Wolf And The Seven Kids

Волк и семеро козлят, 2018

2018 / Россия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Отец и сын живут одни в домике у леса. Они почти никуда не выходят. Каждый их новый день напоминает предыдущий. Его формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать. Авторы фильма, Елена Гуткина и Генрих Игнатов, учились в Московской школе нового кино, в лаборатории Артура Аристакисяна. Их предыдущий совместный фильм «Яма» (2015) был представлен на нескольких крупных отечественных и зарубежных кинофестивалях. «Волк и семеро козлят» — второй фильм режиссеров. Его мировая премьера прошла в октябре прошлого года на старейшем Фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии. На «ДОКере» пройдёт второй показ ленты. После показа — дискуссия с авторами.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 ноября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Генрих Игнатов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волк и семеро козлят 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Приложение киноафиши