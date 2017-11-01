Волк и семеро козлят, 2018

Отец и сын живут одни в домике у леса. Они почти никуда не выходят. Каждый их новый день напоминает предыдущий. Его формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать. Авторы фильма, Елена Гуткина и Генрих Игнатов, учились в Московской школе нового кино, в лаборатории Артура Аристакисяна. Их предыдущий совместный фильм «Яма» (2015) был представлен на нескольких крупных отечественных и зарубежных кинофестивалях. «Волк и семеро козлят» — второй фильм режиссеров. Его мировая премьера прошла в октябре прошлого года на старейшем Фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии. На «ДОКере» пройдёт второй показ ленты. После показа — дискуссия с авторами.