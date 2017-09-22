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Первенец
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Первенец, 2017

2017 / Латвия
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Мирная жизнь Франца, архитектора среднего возраста, переворачивается после ночного ограбления. Желая доказать своей жене, что он способен на мужской поступок, Франц отправляется свести счеты с грабителем, но в итоге теряет контроль над ситуацией. Со временем главный герой начинает замечать связь между нападением и неожиданной беременностью жены. Кроме этого, в идиллию их молодой семьи вторгается загадочный шантажист, пытающийся принудить Франца совершить преступление. Воображаемое и действительность переплетаются между собой и через вереницу драматических событий приводят к неожиданным последствиям.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 сентября 2017
Премьера в мире 22 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Айк Карапетян
В ролях
Майя Довейка
Каспарс Знотиньш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первенец 2 постера
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