Первенец, 2017

Мирная жизнь Франца, архитектора среднего возраста, переворачивается после ночного ограбления. Желая доказать своей жене, что он способен на мужской поступок, Франц отправляется свести счеты с грабителем, но в итоге теряет контроль над ситуацией. Со временем главный герой начинает замечать связь между нападением и неожиданной беременностью жены. Кроме этого, в идиллию их молодой семьи вторгается загадочный шантажист, пытающийся принудить Франца совершить преступление. Воображаемое и действительность переплетаются между собой и через вереницу драматических событий приводят к неожиданным последствиям.