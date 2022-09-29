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Постер фильма Продолжай улыбаться, мама!
6.8
Киноафиша Фильмы Продолжай улыбаться, мама!
6.8

Продолжай улыбаться, мама!

, 2022
Keep Smiling, Mom!
Латвия / комедия / 18+
Постер фильма Продолжай улыбаться, мама!
6.8

О фильме

Три сестры вынуждены собраться вместе и отправиться в путешествие по Европе со своей мертвой матерью на крыше фургона.

В ролях

Байба Брока
Aija
Анта Айзупе
Vera
Янис Скутелис
Guntis
Матисс Будовскис
Mindaugas
Дайга Казоцина
Zanna
Victoria Alexandria Brikmann
American Hitchhiker
Режиссер Эльза Гауя
Сценарист Дайга Казоцина, Анта Айзупе, Байба Брока, Rasa Bugavicute-Pece, Эльза Гауя
Композитор Андрис Гауя
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 сентября 2022
Дата выхода
29 сентября 2022 Латвия N12
Производство Arkogints, National Film Centre of Latvia, Picture House
Другие названия
Keep Smiling, Mom!, Ema naerata veel, Mamma vēl smaida

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 31 октября 2022

Отзывы о фильме

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