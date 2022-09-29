В ролях
Матисс Будовскис
Mindaugas
Victoria Alexandria Brikmann
American Hitchhiker
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эльза Гауя
Сценарист
Дайга Казоцина, Анта Айзупе, Байба Брока, Rasa Bugavicute-Pece, Эльза Гауя
Детали фильма
Страна
Латвия
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
29 сентября 2022
Дата выхода
|29 сентября 2022
|Латвия
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|N12
Производство
Arkogints, National Film Centre of Latvia, Picture House
Другие названия
Keep Smiling, Mom!, Ema naerata veel, Mamma vēl smaida