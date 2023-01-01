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Бен-Гурион — эпилог
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Бен-Гурион — эпилог
2016 / Израиль / Франция / Германия
8.0
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15
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Рейтинг IMDb: 8.1
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2007, Израиль / Франция / США
4.0
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