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Рассвет Рассвет
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Рассвет 2019 / Россия
3.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Рассвет»

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Наша рецензия

Словосочетание «российский фильм ужасов» у некоторых вызывает кривую усмешку. Все уже привыкли, что попытки сделать хоть сколько-то толковый хоррор упираются если не в бюджет, то уж точно в желание режиссёра нагнать максимум пафоса. И вот на фоне всеобщего скепсиса на экраны выходит «Рассвет» — простой жанровый фильм, лишённый ненужных претензий. Возможно, он не хватает звёзд с небес, но выполняет свою главную задачу: когда надо развлекает, а когда надо…

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Юра Шулаков 25 октября 2018, 10:46
Ого, а знаете, есть надежда, что будет очень круто!
25 октября 2018, 10:46 Ответить
Алексей Морозов 27 января 2019, 16:35
Фильм будет отличным я уверен в этом, Невеста получился не плохим, да и владение 18 тоже, ура, русские хорроры
27 января 2019, 16:35 Ответить
Valeria Kisonkina 31 января 2019, 23:19
Ну и ГОВНО
31 января 2019, 23:19 Ответить
holod90.90 1 февраля 2019, 10:42
Очередной низкосортное ужастик Российского производства ходить никому не советую бессмысленная трата времени и денег
1 февраля 2019, 10:42 Ответить
Михаил Малышко 1 февраля 2019, 21:16
Чуть не уснул. Я очень терпим к отечественному кинематографу, и прочитав отзывы на кинопоиске понадеялся на лучшее.
Хвалят игру актеров? Нет. Они играют еще хуже, чем в других ру ужастиках. Чтобы не было слышно наигранности и халтуры, говорят очень тихо во всех ситуациях. Их не слышно. Они мямлят под нос, как подростки стесняющиеся камеры.
Сюжет? Я пытался оценить грандиозноть выбранного из 1000 работ сценария. Но разве это грандиозность? Секта сонь-сатанистов тайно терроризирует одно семейство через сны. И приснив сборищу психов пару не особо интересных кошмаров, типа приводит в наш мир днмона сна из стишка Маршака, кажется? Угомона. Шик! Гениально! Что за дичь?!
Кошмары не атмосферны. Герои до финального пробуждения не понимают, что они во сне. Просто все как у нас. Даже калейдоскопа сцен и локаций нет. Все рационально. И ужасно скучно.
Даже недавний "Проводник" и тот лучше в тыщу раз рамкрывает тему снов и бреда.
Не рекомендую тратить время на этот "Рассвет". Лусше поспите - сны интереснее.
1 февраля 2019, 21:16 Ответить
Роман Титов 2 февраля 2019, 10:17
Оценка
Интересный и классный фильм не для всех.
2 февраля 2019, 10:17 Ответить
Айсиэн Алексеев 2 февраля 2019, 14:25
Оценка
Это называется ужасом? Там скорее смешно, чем страшно. Выражения испуга актеров очень смешная. Да и безликий, совсем дерьмо
2 февраля 2019, 14:25 Ответить
uruyc 2 февраля 2019, 15:16
Оценка
Зря потраченное время и деньги, оно (фильм) этого не стоит.
2 февраля 2019, 15:16 Ответить
yana.kazyanova 2 февраля 2019, 19:28
Оценка
Полное Гов...
2 февраля 2019, 19:28 Ответить
yana.kazyanova 2 февраля 2019, 19:29
Оценка
Полный отстой
2 февраля 2019, 19:29 Ответить
oleksa80 3 февраля 2019, 17:34
Оценка
Скучный фильм, нет не сюжета, не концовки- зря потратили время. Игра актеров ужасная!!!
3 февраля 2019, 17:34 Ответить
Юля Манафова 3 февраля 2019, 20:47
Оценка
Фильм не очень .
3 февраля 2019, 20:47 Ответить
Слото Мания 3 февраля 2019, 23:36
Сходили мы сегодня в кинотеатр и знаете что я аам скажу ... Шел он примерно 1 час 40 минут я на 20 минуте уже понял , что наш российский кинематогроф все таки не дорос до ыильмоы ужасов . Вам по плечу больше военная драмма и все в этом духе . Короче говоря фильм полное гавно , никому не советую.
3 февраля 2019, 23:36 Ответить
Ксения Алексеева 9 февраля 2019, 16:26
Оценка
Интересный фильм
9 февраля 2019, 16:26 Ответить
Yuliana Besedina 9 февраля 2019, 21:45
Оценка
Реально хуже ничего не видела набор слайдов. Идите на завод, фильмы они снимают. Пи🌸🌸ец !!Гавно
9 февраля 2019, 21:45 Ответить
Sky Florens 14 февраля 2019, 11:42
Оценка
Посмотрите лучше трейлер это самое интересное что есть в этом фильме , такого откровенно-скучного дерьма давно не смотрела.
14 февраля 2019, 11:42 Ответить
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