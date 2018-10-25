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Словосочетание «российский фильм ужасов» у некоторых вызывает кривую усмешку. Все уже привыкли, что попытки сделать хоть сколько-то толковый хоррор упираются если не в бюджет, то уж точно в желание режиссёра нагнать максимум пафоса. И вот на фоне всеобщего скепсиса на экраны выходит «Рассвет» — простой жанровый фильм, лишённый ненужных претензий. Возможно, он не хватает звёзд с небес, но выполняет свою главную задачу: когда надо развлекает, а когда надо…