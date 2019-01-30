«Рассвет»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов считает скримеры в российском хорроре и приятно удивляется его качеству

Словосочетание «российский фильм ужасов» у некоторых вызывает кривую усмешку. Все уже привыкли, что попытки сделать хоть сколько-то толковый хоррор упираются если не в бюджет, то уж точно в желание режиссёра нагнать максимум пафоса. И вот на фоне всеобщего скепсиса на экраны выходит «Рассвет» — простой жанровый фильм, лишённый ненужных претензий. Возможно, он не хватает звёзд с небес, но выполняет свою главную задачу: когда надо развлекает, а когда надо пугает.

У Лили загадочным образом погибает брат Антон — он выбрасывается из окна, оставшись ночевать у неё в гостях. Позже девушка узнаёт, что его долгое время мучили кошмары – теперь они стали приходить и в её сны. И это как-то связано с гибелью их матери, состоявшей в секте. Желая разобраться в странностях, Лиля идёт в институт сомнологии, где её вместе с несколькими пациентами погружают в общее осознанное сновидение. Тут-то и начинается настоящий ужас — герои попадают в мир кошмаров.

Создатели «Рассвета», как прилежные школьники, прошерстили всю необходимую классику о ночных кошмарах, снах и других реальностях, выбрали основные составляющие и скомпилировали в собственное сочинение. В школе за такое ставят «отлично». Но в кино с оценками построже.

Тематически тут многое напоминает классических «Коматозников», а художественные приёмы ссылаются на «Астрал» Джеймса Вана. Сверху же всё заполировано обязательным набором атрибутов хорошего ужастика: детская коляска (привет из времён «Ребёнка Розмари»), призрак в ночной рубашке («Звонок» и многие другие), мертвецы, оставляющие за собой следы из кладбищенской земли («Кладбище домашних животных»), ползанье по трубам («Оно» и, опять же, многие другие) и даже пугающие детские стихи («Кошмар на улице Вязов» и «Бабадук»).

Наверное, за это режиссёра стоило бы ругать. Но классика потому и стала классикой — эти приёмы работают до сих пор и каждый такой момент всё ещё цепляет. И ровно то же можно сказать о скримерах. Они здесь прописаны будто по учебнику фильмов ужасов (если бы такой был), но всё равно срабатывают, не давая зрителю расслабиться. Не подпрыгнуть в кресле просто не получится — монтаж и звук сделаны точно и аккуратно. А значит, хотя бы самая поверхностная часть подана правильно. К слову, в «Рассвете» есть, как минимум, с десяток неплохих скримеров. А это примерно на десять больше, чем в недавнем «Слэндермене» и фильме «Астрал: Новое измерение», которые вышли в международный прокат.

Конечно, такой подход во многом лишает картину индивидуальности. Но лучше уж пойти проверенным методом и хотя бы поучиться на классике, чем неумело пугать персонажами русских народных сказок. Новый фильм вообще не имеет какой-либо важной национальной привязки. Здесь есть коридоры советского НИИ, попытка показать обстановку старой квартиры и даже стишок Маршака. Но всё это лишь для фона и колорита. По сути, сюжет «Рассвета» универсален для любой страны, этим он и хорош — всё-таки зрители привыкли к западным ужастикам.

Фон, декорации и спецэффекты выглядят довольно скромно - вероятно, сказывается небольшой бюджет. Разные квартиры слишком уж однотипны, что создаёт некоторую путаницу в восприятии. Зато использование антуража советского госучреждения с огромными пустыми коридорами добавляет реалистичности, не давая дешёвым мистическим эффектам стать совсем уж картонными.

От обвинений в любой неубедительности авторы заранее себя оправдали, погрузив героев в сон. С этого момента любую дикость неестественность и странные поступки можно объяснить «логикой сна». Но чтобы убедить зрителя, в первую очередь требуется правдивая игра актёров. А вот с этим иногда возникают проблемы.

Главная героиня (её играет Анна Слю) иногда откровенно недоигрывает, хотя в хорроре, а тем более про сон лучше бы наоборот в какой-то момент «передавить». Гротеск здесь не помешал бы (и так всё на грани безумия), а вот излишне сдержанные эмоции периодически разрушают атмосферу. Особенно это чувствуется в начале, где и сосредоточены основные диалоги.

Концовка фильма кажется немного рваной — на большинство вопросов так и не ответили, а финальный твист, хоть и предсказуем, но непонятно зачем нужен вообще. Возникает ощущение, что создателям нужно было уложиться в чёткий хронометраж, а всё что не поместилось, оставить за кадром. Но скорее всего, это сразу же затравка на продолжение или даже франшизу. Что, в общем-то неплохо. Вот только второй раз то же цитирование классики ужасов не пройдёт, придётся придумывать что-то более индивидуальное.