Наша рецензия

Льюис (Люк Эванс), вполне обычный на первый взгляд мужчина, следит за Кэти (Келли Райлли) — вполне обычной на первый взгляд девушкой. И однажды, прямо среди бела дня, прямо на улице, он её похищает, засунув в багажник своей машины. Он привозит её в свой дом, в котором оборудована специальная звукоизолированная комната размером 10 на 10. Льюис чего-то хочет добиться от девушки, он постоянно переспрашивает её имя, но ответ ему не нравится. Потому он бросает Кэти в запертой комнате. И…