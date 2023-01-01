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Игры в карты по-научному
Киноафиша Фильмы Игры в карты по-научному Игры в карты по-научному, 1972: актеры и роли
Lo Scopone scientifico Игры в карты по-научному 1972 / Италия
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Игры в карты по-научному, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луиджи Коменчини Luigi Comencini
В ролях
Альберто Сорди Альберто Сорди Alberto Sordi Сильвана Мангано Сильвана Мангано Silvana Mangano Джозеф Коттен Joseph Cotten Бетт Дэвис Бетт Дэвис Bette Davis
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