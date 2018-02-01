Проявление, 2018

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Главные герои, Карина и Ренат – молодая семейная пара. Они переезжают в новый дом, однако вынуждены взять в семейное гнездышко сестру Карины, девочку-подростка Алису. Втроем они уживаются как могут, однако вскоре покой Алисы начинают тревожить загадочные происшествия, творящиеся в доме. Очень скоро девочка понимает, что прошлые жильцы совсем не рады появлению незваных гостей. Развернуть Это дебют Нурлана Батырова в формате полного метра и одна из первых его работ в кино. Основная деятельность Батырова – блоггинг и создание вайнов: у него более миллиона подписчиков, что делает его одним из самых популярных инстаблоггеров в Казахстане.

За пять лет до премьеры Батыров уже снял короткометражный фильм «Дом». Из него и родилась эта картина. Мысль развить тематику предыдущего фильма до полнометражки родилась у Нияза Абдигапара, ставшего полноценным соавтором режиссера. Кроме того, из короткометражки в фильм перекочевала исполнительница главной роли Жанель Макажан.

На съемочной площадке режиссеры разделили обязанности между собой: Батыров занимался построением кадра и созданием мрачной атмосферы фильма, а Абдигапар взял на себя работу с актерами.

Фильм делался с небольшим количеством спецэффектов, что позволило выделить больше бюджета на другие составляющие картины. Кроме того, оба режиссера являются большими поклонниками Джеймса Вана, который почти не использует компьютерную графику. Развернуть На первый взгляд это история об обычной семье, которая недавно переехала в большой загородный дом. Карина, ее супруг Ренат и младшая сестренка Карины — Алиса. Семейная идиллия нарушается в тот момент, когда девушка начинает осознавать, что в доме живет кто-то еще… Развернуть мало голосов Оцените 1 голос Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 1 февраля 2018 Возраст 16+ Режиссер Нурлан Батыров В ролях Жанель Макажанова Марат Абишев Дина Тасбулатова Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про детей 1 постер

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