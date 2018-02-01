Проявление, 2018

Главные герои, Карина и Ренат – молодая семейная пара. Они переезжают в новый дом, однако вынуждены взять в семейное гнездышко сестру Карины, девочку-подростка Алису. Втроем они уживаются как могут, однако вскоре покой Алисы начинают тревожить загадочные происшествия, творящиеся в доме. Очень скоро девочка понимает, что прошлые жильцы совсем не рады появлению незваных гостей.
На первый взгляд это история об обычной семье, которая недавно переехала в большой загородный дом. Карина, ее супруг Ренат и младшая сестренка Карины — Алиса. Семейная идиллия нарушается в тот момент, когда девушка начинает осознавать, что в доме живет кто-то еще…