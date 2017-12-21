Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бажарики 2 Бажарики 2
Киноафиша Фильмы Бажарики 2

Бажарики 2, 2017

2017 / Киргизия
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Спустя несколько лет после юбилея Дамира, Бажарики узнают об еще одном юбилее родителей своих жен, 30 лет совместной жизни – Жемчужная свадьба. Посовещавшись, они решают организовать для них жемчужную свадьбу на берегу жемчужного Иссык Куля. Однако их любимые родители давно были в разводе и скрывали это от своих детей. Узнав о приглашении на Иссык Куль, они договариваются рассказать о разводе, но не сразу, подождав самый подходящий момент. Приехав на Иссык Куль они становятся узниками больших семейных приключений, в одном из которых Дамир падает с яхты в озеро и исчезает.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 декабря 2017
Возраст 16+
Режиссер
Аманатур Ормуков
В ролях
Жоробек Аралбаев
Улан Джумабаев
Улан Барпиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бажарики 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
3 голоса
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши