Бажарики 2, 2017

Спустя несколько лет после юбилея Дамира, Бажарики узнают об еще одном юбилее родителей своих жен, 30 лет совместной жизни – Жемчужная свадьба. Посовещавшись, они решают организовать для них жемчужную свадьбу на берегу жемчужного Иссык Куля. Однако их любимые родители давно были в разводе и скрывали это от своих детей. Узнав о приглашении на Иссык Куль, они договариваются рассказать о разводе, но не сразу, подождав самый подходящий момент. Приехав на Иссык Куль они становятся узниками больших семейных приключений, в одном из которых Дамир падает с яхты в озеро и исчезает.