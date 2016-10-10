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Bazhariki

Бажарики, 2016

2016 / Киргизия
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О фильме

Дамиру бог не дал сына, но подарил шесть дочерей. Пять из них замужем. Его зятья, уроженцы разных областей Кыргызстана, непримиримые оппоненты друг друга. Старик мечтал, что младшая выберет себе в мужья парня из Бишкека, но и она не оправдала его надежды. Когда дети собираются по случаю юбилея отца, происходят события, которые многое меняют в жизни этой большой семьи, во взаимоотношениях родственников, в их взглядах на семейные ценности. Фильм не оставит зрителя равнодушным. В нем есть смешное и грустное, радость и печаль, отчаяние и надежда. Словом, все как в жизни.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 10 октября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Амантур Ормуков
В ролях
Жоробек Аралбаев
Улан Джумабаев
Улан Барпиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бажарики 1 постер
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