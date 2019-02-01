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Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе
Киноафиша Фильмы Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе Отзывы о фильме «Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе»
Italian Best Shorts 2 Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе 2018 / Италия
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Отзывы о фильме «Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Italian Best Shorts» − это свежий срез актуального итальянского кино, предлагающий подборку из семи трогательных, чувственных и интимных историй, настолько простых и будничных, что удивительных. Неплохой повод вынырнуть из повседневности, стряхнуть рутину с уставшего лица и взглянуть на себя со стороны. Эти легкие, акварельные зарисовки объединяет тема любви, хоть и весьма формально, почти неощутимо − коллективная рефлексия здесь затрагивает самые разные вопросы и…

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tanita_ru 1 февраля 2019, 07:07
Оценка
Я очень люблю подобное кино: короткометражки, "фильмы о жизни", и т.п. Я очень люблю Италию. Мне не понравилось :(
Понравился только первый фильм, "Рокки".
1 февраля 2019, 07:07 Ответить
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