Наша рецензия

«Italian Best Shorts» − это свежий срез актуального итальянского кино, предлагающий подборку из семи трогательных, чувственных и интимных историй, настолько простых и будничных, что удивительных. Неплохой повод вынырнуть из повседневности, стряхнуть рутину с уставшего лица и взглянуть на себя со стороны. Эти легкие, акварельные зарисовки объединяет тема любви, хоть и весьма формально, почти неощутимо − коллективная рефлексия здесь затрагивает самые разные вопросы и…