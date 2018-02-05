«Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе»: Рецензия Киноафиши

7 поводов влюбиться

«Italian Best Shorts» − это свежий срез актуального итальянского кино, предлагающий подборку из семи трогательных, чувственных и интимных историй, настолько простых и будничных, что удивительных. Неплохой повод вынырнуть из повседневности, стряхнуть рутину с уставшего лица и взглянуть на себя со стороны. Эти легкие, акварельные зарисовки объединяет тема любви, хоть и весьма формально, почти неощутимо − коллективная рефлексия здесь затрагивает самые разные вопросы и намеренно проходит мимо ожидаемых сюжетных поворотов. Так что те, у кого непереносимость сахарных мелодрам и романтических комедий, могут расслабиться и приготовиться к чистому духовному удовольствию.

Кадр из фильма «Рокки»

«Рокки» / реж. Даниэле Пини

Рокки − веселый и общительный парень, преданный своему лучшему другу, тихому и замкнутому мальчику. Они отлично проводят время, гуляя и болтая обо всем на свете. Но, вот проблема, Рокки − воображаемый и существует только до тех пор, пока нужен ребенку, а тот, кажется, впервые влюбился и вообще, намерен взрослеть… Очаровательная новелла, нежно пробуждающая далекие воспоминания, дремавшие где-то в закромах нашего «я». Детская пластика главного героя придает ему чудной загадочности, проецируя образ взрослого глазами школьника. Это навевает грустные мысли об одиночестве ребенка и потребности в отце − его любви и заботе.

«Свидание» / реж. Илении Политано

Самая обычная кофейня. Они сидят друг напротив друга, он и она. Слова − пустое, почти ничего не передающие вибрации в воздухе, которые лишь создают иллюзию непринужденной беседы старых друзей. Настоящий разговор теплится где-то между их глаз и кончиков пальцев, робко касающихся друг друга. Над ними тлеет былая страсть… Тонкая работа, переводящая повествование в плоскость визуальных символов и деталей. Дрогнувшие уголки губ, ресницы, громкий выдох оказываются красноречивей любых реплик, а оттого − печальней, ведь их почти не подделать. Красивая меланхоличная история, со смутным концом, оставляющим место зрительской фантазии.

Кадр из фильма «Круговорот»

«Круговорот» / реж. Франческо Бруни

Девушка, пришедшая на собеседование в кофейню, попадает в разные «неслучайные случайности», среди которых судьбоносные знакомства и даже актерский кастинг. Но куда в итоге заведет ее судьба? Забавная комедийная мелодрама о спонтанных решениях и их последствиях, спасительном позитиве и маленьких чудесах в самых неожиданных местах. Хороший способ повысить градус доверия к черно-белому существу, которое мы зовем жизнь.

«Мальчик с пальчик» / реж. Кристиано Анания

Перед нами разворачивается маленькое путешествие стареющего мужчины, облаченного в серую пыль и вечную усталость. Его мир − это желтые стикеры, которыми усеян дом и даже округа, они неустанно что-то напоминают, подчеркивают и указывают... Картина с неочевидным названием подкидывает в нашу ментальную топку вопросы о жизни без прошлого, без памяти. Что если бы у нас было всего несколько минут? За какие дела бы взялись в первую очередь, пока мозг не совершит еще одну перезагрузку? Жизнь будет виться вокруг биологических потребностей или духовных? Кажется именно за эти вопросы без ответа (а может и за что-то еще) фильм попал в шорт-лист «Золотого Глобуса».

Кадр из фильма «Самая красивая»

«Завтра начинаю новую жизнь» / реж. Моника Дуго и Марчелло Ди Ното

Сатирическая комедия о современном человеке, как никогда раньше использующем большие пальцы (привет, смартфон) и зависимого от звонков и сообщений. Особо остро это проявляется у главной героини, ведь она актриса, так что все время пребывает в волнительном ожидании любимого рингтона. Веселая лента, умело смакующая свои небольшие, но пестрые интриги. Вместе с телефономанией поднимается тема профессиональных обсессий, которым мы не придаем значения, а стоило бы…

«Любовь в Вечном городе» / реж. Валерио Аттаназио

Молодая пара мечтает, наконец, пожениться, однако кроме хорошего образования и прогрессивных принципов, у них ничего нет. Ребятам, с их юношеским максимализмом, придется пройти немало испытаний на прочность любви и платежеспособность. Крайне злободневная зарисовка, подносящая увеличительное стекло к одной из самых чувствительных тем − свадьбе. Живописные традиции не соответствуют скудным реалиям, а прекрасный позыв «быть вместе навсегда» − болезненным прейскурантам на цветы, голубей и прочие декорации к счастью.

«Самая красивая» / реж. Алессандро Капитани

Маленькая драма в мужском туалете. В одной кабинке − Вероника, спрятавшаяся, чтобы поплакать в лучших традициях девчачьих трагедий. В другой − парень, который оказался неравнодушен к всхлипываниям и решил познакомиться. «Самая красивая» − аллюзия на мир социальных сетей, приукрашенных аватарок и романов, рождающихся и умирающих еще в зародыше. Пожалуй, самая проницательная, стильная и захватывающая новелла подборки, которая, несмотря на очевидные намеки на разные «правды», верит в лучшее, в настоящую любовь.

Инна Син

В российский прокат выходит 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе»