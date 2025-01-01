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Киноафиша Фильмы Простой случай

Простой случай

Prostoy sluchay 18+
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О фильме

Отгремела гражданская война. Домой, в родной город, возвращаются навоевавшиеся красноармейцы. Долгая дружба связывает трех боевых товарищей — бывших красных командиров Лангового, Желтикова и дядю Сашу. Все трое устраиваются в военный штаб. Холостяки дядя Саша и Желтиков живут в комнатке и часто навещают Лангового и Машеньку, которые поженились еще до войны. Но вот незадача — во время отъезда жены к родным Ланговой встретил и полюбил другую женщину. Друзья его тайно осуждают и уверены в том, что это всего лишь временное помутнение разума только что пережившего тяжелую болезнь друга...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 1 января 1930
Дата выхода
1 января 1930 Россия
1 января 1933 США
Производство Meahrabpomfilm, Mezhrabpomfilm
Другие названия
Prostoy sluchay, A Simple Case, Elbeszélés egy egyszerű esetről, Life Is Beautiful, Ochen khorosho zhivotsya, Ochen khorosho zhivyotsya, Rasskaz o prostom sluchaye, Une affaire banale, Zwykły przypadek, Очень хорошо живётся, Простой случай, Рассказ о простом случае
Режиссер
Всеволод Пудовкин
Михаил Доллер
В ролях
Александр Батурин
Елена Рогулина
Александр Чистяков
Иван Новосельцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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