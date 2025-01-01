Отгремела гражданская война. Домой, в родной город, возвращаются навоевавшиеся красноармейцы. Долгая дружба связывает трех боевых товарищей — бывших красных командиров Лангового, Желтикова и дядю Сашу. Все трое устраиваются в военный штаб. Холостяки дядя Саша и Желтиков живут в комнатке и часто навещают Лангового и Машеньку, которые поженились еще до войны. Но вот незадача — во время отъезда жены к родным Ланговой встретил и полюбил другую женщину. Друзья его тайно осуждают и уверены в том, что это всего лишь временное помутнение разума только что пережившего тяжелую болезнь друга...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 36 минут
Год выпуска1930
Премьера в мире1 января 1930
Дата выхода
1 января 1930
Россия
1 января 1933
США
ПроизводствоMeahrabpomfilm, Mezhrabpomfilm
Другие названия
Prostoy sluchay, A Simple Case, Elbeszélés egy egyszerű esetről, Life Is Beautiful, Ochen khorosho zhivotsya, Ochen khorosho zhivyotsya, Rasskaz o prostom sluchaye, Une affaire banale, Zwykły przypadek, Очень хорошо живётся, Простой случай, Рассказ о простом случае