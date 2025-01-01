Эта роль могла изменить все: вот почему Нонна Гришаева отказалась от главной роли в «Моей прекрасной няни»

«Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!»: самые дерзкие цитаты «Место встречи изменить нельзя», которые не состарились

Финал «Ухожу красиво» не оставит шанса отложить просмотр — обе серии покажут в один день, и дата уже объявлена

Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась

«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку