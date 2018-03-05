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Киноафиша Рецензии «Подлинный Вермеер»: Рецензия Киноафиши

«Подлинный Вермеер»: Рецензия Киноафиши

5 марта 2018 00:00
«Подлинный Вермеер»: Рецензия Киноафиши
За любовь хоть на плаху

Художник Хан ван Мегерен совершает главную и фатальную ошибку в своей жизни – влюбляется в актрису Йоланку Лакатос, жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Путем длительных уговоров и просьб она все-таки соглашается стать его музой и попозировать, а ее муж за это делает все, чтобы о Мегерене никто больше не вспомнил и не восхитился его талантом. Художник бросает привычную жизнь и уезжает. Он долго не может прийти в себя, а затем, вновь встретив Йоланку, решает проучить заносчивых критиков. В шутку Мегерен пишет картину за авторством прославленного Вермеера и даже доказывает ее подлинность. Художнику достается огромная сумма денег, и он решает продолжить успешный «бизнес».

Начинается «Подлинный Вермеер», как и наш недавний «Хармс» Ивана Болотникова, с тюрьмы и героя в маленькой камере. Мегерена обвиняют не только в мошенничестве, но еще и в сговоре с нацистами. Что в его случае, с одной стороны, дает ему возможность наконец-таки прославиться, а с другой - сесть в тюрьму надолго и без малейшей возможности продолжить творческие эксперименты. Художник решает защищать себя сам, а далее сюжет развивается в двух плоскостях - рассказ Мегерена о жизни и работе и о новых обстоятельствах, постоянно возникающих во время суда из-за показаний свидетелей.

Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»
Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»

Чем дальше, тем больше все происходящее на экране напоминает «Большие глаза» Тима Бертона – ему созвучны и акцент художника Мегерена на глазах, и возможное доказательство авторства за счет создания очередного шедевра в стенах суда. Несмотря на то, что главный герой пытался всячески сократить свою жизнь с помощью алкоголя, ум у него ясный, и герой много рассказывает собравшимся о том, как правильно нужно «старить» краски и работать над будущими шедеврами. А главное - не забывать подписывать картины, ведь тогда их ценность удесятеряется. Мегерен, как и герой Венсана Касселя из «Гения» живописец Поль Гоген, не может жить без приключений, женщин и свободы. Не важно, что и как делать, главное - творить всегда и при любых обстоятельствах. Так и создатели картины сделали из своего проекта произведение искусства, опоясав биографию Мегерена страстной историей любви. А диалоги о художниках и их рабском труде тщательно перемешиваются с великолепно разыгранными сценами подготовки, муками творчества и озарений в работе. Озвучивается это все классическими произведениями и специально написанной для картины музыкой, которая бросает вызов зрителям точно так же, как и сам «Вермеер».

Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»
Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»

Исполнитель главной роли Ерун Шпиценбергер так залихватски изобразил художника, что после просмотра фильма хочется схватиться за кисточку, понюхать горячительных напитков и отправиться писать собственные шедевры. Двадцатипятилетняя красотка Лизе Ферин влюбляет в себя публику с первых кадров. Хотя создатели для пущего реализма придумали ей грустную и суровую историю взросления, чтобы ее героиню еще и жалко было в любых ситуациях, происходящих на экране, как бы она ни вела себя по отношению к другим. Порги Франссен - главный негодяй всей истории, он исполнил роль того самого искусствоведа, из-за которого и завертелась вся история. А ведь не испорти он жизнь Мегерену, то все могло бы сложиться иначе, а человечество и вовсе не дождалось бы работ одного из главных фальсификаторов своего времени.

«Подлинный Вермеер»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»

«Подлинный Вермеер» уникален, в первую очередь, тем, что его, несмотря на засилье в прокате проектов о художниках, очень интересно смотреть, следить за героями и сюжетом. А еще зависать на моментах подготовки и самих зарисовках картин, все-таки европейцы умеют снимать так, что оторваться бывает просто невозможно. Благо создатели, решив еще больше облегчить публике просмотр и усилить эмоции, соединили в «Вермеере» любовь, суд над художником и муки творчества. Картина провоцирует желание погулять по музеям и порыться в книгах и сети, чтобы узнать подробности жизни и творчества художников, причем как Вермеера, так и Мегерена, а еще и про эпоху, когда люди еще обманывались, а искусство могло «обогатиться» потерянными шедеврами великих мастеров.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Подлинный Вермеер»

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