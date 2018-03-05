«Подлинный Вермеер»: Рецензия Киноафиши

За любовь хоть на плаху

Художник Хан ван Мегерен совершает главную и фатальную ошибку в своей жизни – влюбляется в актрису Йоланку Лакатос, жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Путем длительных уговоров и просьб она все-таки соглашается стать его музой и попозировать, а ее муж за это делает все, чтобы о Мегерене никто больше не вспомнил и не восхитился его талантом. Художник бросает привычную жизнь и уезжает. Он долго не может прийти в себя, а затем, вновь встретив Йоланку, решает проучить заносчивых критиков. В шутку Мегерен пишет картину за авторством прославленного Вермеера и даже доказывает ее подлинность. Художнику достается огромная сумма денег, и он решает продолжить успешный «бизнес».

Начинается «Подлинный Вермеер», как и наш недавний «Хармс» Ивана Болотникова, с тюрьмы и героя в маленькой камере. Мегерена обвиняют не только в мошенничестве, но еще и в сговоре с нацистами. Что в его случае, с одной стороны, дает ему возможность наконец-таки прославиться, а с другой - сесть в тюрьму надолго и без малейшей возможности продолжить творческие эксперименты. Художник решает защищать себя сам, а далее сюжет развивается в двух плоскостях - рассказ Мегерена о жизни и работе и о новых обстоятельствах, постоянно возникающих во время суда из-за показаний свидетелей.

Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»

Чем дальше, тем больше все происходящее на экране напоминает «Большие глаза» Тима Бертона – ему созвучны и акцент художника Мегерена на глазах, и возможное доказательство авторства за счет создания очередного шедевра в стенах суда. Несмотря на то, что главный герой пытался всячески сократить свою жизнь с помощью алкоголя, ум у него ясный, и герой много рассказывает собравшимся о том, как правильно нужно «старить» краски и работать над будущими шедеврами. А главное - не забывать подписывать картины, ведь тогда их ценность удесятеряется. Мегерен, как и герой Венсана Касселя из «Гения» живописец Поль Гоген, не может жить без приключений, женщин и свободы. Не важно, что и как делать, главное - творить всегда и при любых обстоятельствах. Так и создатели картины сделали из своего проекта произведение искусства, опоясав биографию Мегерена страстной историей любви. А диалоги о художниках и их рабском труде тщательно перемешиваются с великолепно разыгранными сценами подготовки, муками творчества и озарений в работе. Озвучивается это все классическими произведениями и специально написанной для картины музыкой, которая бросает вызов зрителям точно так же, как и сам «Вермеер».

Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»

Исполнитель главной роли Ерун Шпиценбергер так залихватски изобразил художника, что после просмотра фильма хочется схватиться за кисточку, понюхать горячительных напитков и отправиться писать собственные шедевры. Двадцатипятилетняя красотка Лизе Ферин влюбляет в себя публику с первых кадров. Хотя создатели для пущего реализма придумали ей грустную и суровую историю взросления, чтобы ее героиню еще и жалко было в любых ситуациях, происходящих на экране, как бы она ни вела себя по отношению к другим. Порги Франссен - главный негодяй всей истории, он исполнил роль того самого искусствоведа, из-за которого и завертелась вся история. А ведь не испорти он жизнь Мегерену, то все могло бы сложиться иначе, а человечество и вовсе не дождалось бы работ одного из главных фальсификаторов своего времени.

Кадр из фильма «Подлинный Вермеер»

«Подлинный Вермеер» уникален, в первую очередь, тем, что его, несмотря на засилье в прокате проектов о художниках, очень интересно смотреть, следить за героями и сюжетом. А еще зависать на моментах подготовки и самих зарисовках картин, все-таки европейцы умеют снимать так, что оторваться бывает просто невозможно. Благо создатели, решив еще больше облегчить публике просмотр и усилить эмоции, соединили в «Вермеере» любовь, суд над художником и муки творчества. Картина провоцирует желание погулять по музеям и порыться в книгах и сети, чтобы узнать подробности жизни и творчества художников, причем как Вермеера, так и Мегерена, а еще и про эпоху, когда люди еще обманывались, а искусство могло «обогатиться» потерянными шедеврами великих мастеров.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 марта 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Подлинный Вермеер»