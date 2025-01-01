Зрители до сих пор не могут принять это: что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

2 героя, 19 эпизодов, 1 мафия и 9,1 на IMDb: почему турецкий сериал «Кольцо» смотрится в 100 раз мощнее, чем «Великолепный век»

На этот сериал равнялись «Во все тяжкие» и «Настоящий детектив»: у «Прослушки» редкие 9,3 на IMDb, а среди фанатов — Барак Обама и Эминем

Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»

Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу?

Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось